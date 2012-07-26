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Правительство Украины постановило ликвидировать концерн "Антонов"

26.07.2017 RNS 59 0
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ГП "Антонов"
Государственное авиастроительное предприятие Украины "Антонов"
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Кабинет министров Украины постановил ликвидировать авиастроительный концерн "Антонов", следует из постановления правительства от 19 июля, размещенного на сайте кабмина.

Постановлением сформирована комиссия по ликвидации концерна, ее возглавил замминистра экономического развития и торговли Юрий Бровченко. Он должен обеспечить мероприятия по ликвидации концерна и представлению в двухмесячный срок требований кредиторами. Ликвидационный баланс концерна должен быть сформирован кабмином в течение трех месяцев.

В январе 2016 года Министерство экономического развития и торговли Украины объявило о ликвидации концерна "Антонов" в связи с переходом его предприятий в состав оборонного концерна "Укроборонпром".

"Антонов" является украинским государственным предприятием, специализирующимся на разработке, производстве и ремонте самолетов.
25.07.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
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Страны
Украина
Компании
Антонов ГП
Минэкономразвития РФ
Укроборонпром

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