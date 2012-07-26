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Чехия готова закупить машины 6x6 от Nexter и 4x4 от Iveco

26.07.2017 Army Guide 60 0
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БМ Iveco LMV 2
Опытный образец легкой бронированной машины Iveco LMV 2 в экспозиции выставки Eurosatory 2016 в Париже
Источник: Patrick Allen / Jane's

Министерство обороны Чехии (МО) 24 июля 2017 года получило одобрение от кабинета министров на закупку 62 машин с противоминной защитой Titus 6x6 от французской компании Nexter и 80 бронированных тактических машин LMV 4x4 от итальянской Iveco для армии Чешской Республики.


Поставки пройдут в течении 2020-24 годов, общая сумма контрактов составит CZK 9,5 млрд. (около 425 млн. долларов США).


В начале 2018 года МО рассчитывает заключить контракт на сумму CZK 4,8 млрд. с Tatra Export, дочерней компанией Czechoslovak Group на поставку 62 машин Nexter Titus 6x6 в чешскую армию в течении 2020-24 годов для использования в качестве платформ управления и контроля с целью улучшения координации сухопутных войск, в том числе - более эффективного управления артиллерией.


По своей концепции машина Titus (Tactical Infantry Transport and Utility System - Тактический транспортер пехоты и вспомогательная система) представляет собой смесь колесного бронетранспортера с машиной класса MRAP (машина с защитой от мин и засад).


В ее конструкции разработчики постарались минимизировать главный недостаток машин класса MRAP - ограниченные тактическую подвижность и проходимость, что привязывает их к дорогам с твердым покрытием.


Бронированная машина Titus выполнена на чешском шасси Tatra 6x6, с равномерно разнесенными по длине корпуса осями. В базовом варианте Titus имеет массу 17 тонн. В варианте с дополнительным бронированием масса может вырастать до 23 тонн. Учитывая максимальную грузоподъемность до 4 тонн, максимальная общая масса машины может достигать 27 тонн.


Сергей Вэй
25.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Army Guide
Материал размещен правообладателем
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Страны
Италия
США
Франция
Чехия
Компании
Iveco
Nexter
Tatra

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