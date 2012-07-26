В Севастополе в День ВМФ откроют для посещения боевые корабли
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Севастополь. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Боевые корабли и катера Черноморского флота откроют для посещения у морского вокзала Севастополя в День ВМФ России, сообщил журналистам во вторник представитель ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.
"В День Военно-морского флота в Севастополе после окончания парада и военно-спортивного праздника для посещения жителями и гостями города-героя будут открыты боевые корабли и катера ЧФ", - сказал Трухачев.
Он отметил, что "у причала морского вокзала ошвартуют сторожевой корабль "Ладный", большой десантный корабль "Азов", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", ракетный катер "Ивановец", противодиверсионный катер "Грачонок" и патрульный катер "Раптор".
По информации Трухачева, корабли и катера можно будет посетить с 14.00 до 18.00.
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25.07.2017
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