Лекция о создании МС-21 собрала будущих авиастроителей на авиасалоне МАКС-2017



Лекция начальника Отделения общих видов КБ Инженерного центра «Корпорация «Иркут» Павла Нестерова

Источник: uacrussia.ru Лекция начальника Отделения общих видов КБ Инженерного центра «Корпорация «Иркут» Павла НестероваИсточник: uacrussia.ru

ПАО «ОАК» организовал для лучших студентов профильных вузов и школьников – участников авиационных смен «Артека» - лекцию начальника Отделения общих видов КБ Инженерного центра «Корпорация «Иркут» Павла Нестерова.

Лекция была посвящена новейшему российскому пассажирскому самолету МС-21, процессам его разработки, производства и испытания. Лекция сопровождалась экскурсией по павильону Корпорации, в рамках которой ребята смогли посетить авиационные симуляторы, ознакомиться с продуктовой линейкой ПАО «ОАК» и узнать о перспективах развития отрасли.

«Приятно наблюдать живой интерес к отечественному авиастроению у молодого поколения. Мы достаточно увлекательно и профессионально пообщались и я уверен, что эта встреча только укрепит стремления ребят и мотивирует в дальнейшем работать в нашей отрасли», - поделился впечатлением Павел Нестеров.

«МАКС традиционно является площадкой эффективной коммуникации для молодежи и специалистов, на которой будущие авиастроители могут не только увидеть новейшие образцы авиационной техники, но и узнать интересные факты об их создании: от разработки до эксплуатации. Сегодняшняя лекция как раз о том, как рождаются новые российские самолеты. И важно, что ребята узнают об этом от специалистов ПАО «ОАК», которые непосредственно участвуют в их создании» - отметила Директор по персоналу ПАО «ОАК» Любава Шепелева.

В лекции, организованной ПАО «ОАК», приняли участие 15 школьников, принимавших участие в авиационных сменах в «Артеке» и планирующих поступать в вузы на профильные для авиастроения специальности, а также 40 студентов, обучающихся по целевому набору предприятий Корпорации. Студенты представляли ведущие вузы страны, среди которых: МАИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московский энергетический институт, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева и Ульяновский государственный университет.