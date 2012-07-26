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Лекция о создании МС-21 собрала будущих авиастроителей на авиасалоне МАКС-2017

26.07.2017 ОАК 62 0
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Павел Нестеров
Лекция начальника Отделения общих видов КБ Инженерного центра «Корпорация «Иркут» Павла Нестерова
Источник: uacrussia.ru

ПАО «ОАК» организовал для лучших студентов профильных вузов и школьников – участников авиационных смен «Артека» - лекцию начальника Отделения общих видов КБ Инженерного центра «Корпорация «Иркут» Павла Нестерова.


Лекция была посвящена новейшему российскому пассажирскому самолету МС-21, процессам его разработки, производства и испытания. Лекция сопровождалась экскурсией по павильону Корпорации, в рамках которой ребята смогли посетить авиационные симуляторы, ознакомиться с продуктовой линейкой ПАО «ОАК» и узнать о перспективах развития отрасли.


«Приятно наблюдать живой интерес к отечественному авиастроению у молодого поколения. Мы достаточно увлекательно и профессионально пообщались и я уверен, что эта встреча только укрепит стремления ребят и мотивирует в дальнейшем работать в нашей отрасли», - поделился впечатлением Павел Нестеров.


«МАКС традиционно является площадкой эффективной коммуникации для молодежи и специалистов, на которой будущие авиастроители могут не только увидеть новейшие образцы авиационной техники, но и узнать интересные факты об их создании: от разработки до эксплуатации. Сегодняшняя лекция как раз о том, как рождаются новые российские самолеты. И важно, что ребята узнают об этом от специалистов ПАО «ОАК», которые непосредственно участвуют в их создании» - отметила Директор по персоналу ПАО «ОАК» Любава Шепелева.


В лекции, организованной ПАО «ОАК», приняли участие 15 школьников, принимавших участие в авиационных сменах в «Артеке» и планирующих поступать в вузы на профильные для авиастроения специальности, а также 40 студентов, обучающихся по целевому набору предприятий Корпорации. Студенты представляли ведущие вузы страны, среди которых: МАИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московский энергетический институт, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева и Ульяновский государственный университет.
25.07.2017
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Страны
Россия
Компании
ИРКУТ НПК
МЭИ
ОАК
ЦКБ СПК
Проекты
МС-21

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