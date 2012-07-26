Пентагон захотел услышать объяснения Турции из-за грядущей закупки С-400
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ЗРК С-400 с тягачами БАЗ-64022 на Красной площади
Источник: Kremlin.ru
Министерство обороны США полагает, что Турция должна объяснить свое намерение приобрести российскую зенитную систему С-400. Об этом в понедельник, 24 июля, заявил журналистам на брифинге представитель Пентагона Джефф Дэвис, передает РИА Новости.
"Турция — наш союзник по НАТО, и один из основополагающих моментов в наших отношениях с любыми союзниками заключается в том, что мы бы хотели возможность совместимости вооружений. Что касается сообщений о покупке С-400, то Турции нужно будет объяснить это", — сказал Дэвис.
Ранее в понедельник председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что Вашингтон был бы встревожен покупкой Турцией российских средств ПВО С-400.
15 июля глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал планы Турции купить российскую зенитную систему С-400 ее суверенным решением.
В начале июня президент Владимир Путин заявил о готовности России продать С-400 в Турцию.
Первые заявления о намерении турецких военных получить С-400 появились осенью 2016 года. Весной 2017-го вопрос неоднократно обсуждался на высшем уровне, в том числе дважды (в марте и в мае) — на двусторонних встречах Путина и Эрдогана.
С-400 "Триумф" — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО "Алмаз" под руководством Александра Леманского, развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 "Фаворит". На вооружение принята в 2007 году.
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25.07.2017
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