«Вертолеты России» сертифицировали белорусский авиаремонтный завод



Ми-8 ВВС Венгрии

Источник: www.cavok-aviation-photos.net Ми-8 ВВС ВенгрииИсточник: www.cavok-aviation-photos.net

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) сертифицировал ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» (Белоруссия) на право выполнения капитального ремонта вертолетов гражданского назначения типа Ми-8/17. Церемония вручения свидетельства ремонтной организации состоялась на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017.

ОАО «558 АРЗ» включено в Реестр одобренных авиаремонтных предприятий, соответствующих требованиям холдинга «Вертолеты России», и стало второй ремонтной организацией на территории стран-членов ОДКБ, получившей право ведения капитального ремонта вертолетов разработки и производства холдинга.

Холдинг «Вертолеты России» поддерживает инициативу создания и развития сети сервисных центров по ремонту и техническому обслуживанию вертолетов российского производства на территории государств - членов ОДКБ

«Мы доверяем нашему белорусскому партнеру, который гарантирует нам качество и надежность выполняемых работ. Надеюсь, следующее соглашение у нас будет реализовано уже по военным вертолетам», - заявил на церемонии подписания заместитель генерального директора по послепродажному обслуживанию холдинга «Вертолеты России» Игорь Чечиков.

Сертификация белорусского предприятия стала следствием двух соглашений, подписанных руководством холдинга «Вертолеты России» и дирекцией ОАО «558 АРЗ» в ходе международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017 в Минске. Документы касаются конструкторско-технологического сопровождения капитального ремонта вертолетов типа Ми-8/17 и документального технического сопровождения капитального ремонта таких вертолетов гражданского назначения.