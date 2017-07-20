КТРВ улучшит характеристики крылатой ракеты большой дальности Х-101



Крылатая ракета Х-101 на револьверной пусковой установке во внутреннем отсеке стратегического бомбардировщика Ту-160

Источник: Кадр из видео Министерства обороны России (via militaryrussia.ru) Крылатая ракета Х-101 на револьверной пусковой установке во внутреннем отсеке стратегического бомбардировщика Ту-160Источник: Кадр из видео Министерства обороны России (via militaryrussia.ru)

Крылатая ракета большой дальности Х-101, хорошо зарекомендовавшая себя в операции российских ВКС в Сирии, будет модернизирована, сказал генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов.

"В отношении таких характеристик, как дальность, стоимость, эффективность, думаю, с ней (Х-101. — RNS ) рядом никто не стоял. И есть возможность существенно их повысить", — сказал Обносов на авиасалоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.

Ранее президент РФ Владимир Путин высоко оценил Х-101 при ударе по боевикам в Сирии. Он отметил, что дальность ракеты составляет 4,5 тыс. км.