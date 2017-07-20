"Рособоронэкспорт": Россия помогла Вьетнаму создать подводный флот



Пять доставленных во Вьетнам больших дизель-электрических подводных лодок российской постройки проекта 06361 в Камрани. 05.02.2016

Источник: www.tienphong.vn Пять доставленных во Вьетнам больших дизель-электрических подводных лодок российской постройки проекта 06361 в Камрани. 05.02.2016Источник: www.tienphong.vn

Вьетнам является одним из важных партнеров России в военно-техническом сотрудничестве, заявил журналистам глава делегации "Рособоронэкспорта" на авиасалоне МАКС-2017, замгендиректора компании Сергей Ладыгин.

"Значимый объем поставок осуществляется во Вьетнам, где с помощью России создан подводный флот со всей инфраструктурой", - сказал Ладыгин.

По его словам, доля Азиатско-Тихоокеанского региона "в структуре экспорта "Рособоронэкспорта" за последние пять лет в целом составила 45%".

"Наиболее важными партнерами России в сфере военно-технического сотрудничества остаются Индия и Китай", - сказал Ладыгин.

Он отметил, что "Россия имеет хорошие перспективы на рынках продукции военного назначения Индонезии, Малайзии, Бангладеш, Мьянмы и некоторых других стран региона".

"Повышенным спросом на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона пользуется российская авиационная техника - многофункциональные истребители типа "Су" и "МиГ". Странам Азиатско-Тихоокеанского региона поставлено более 250 самолетов марки "Су". Истребители типа Су-30 выбраны в качестве основных боевых самолетов военно-воздушными силами нескольких стран региона", - сказал Ладыгин.

Он сообщил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе повышенный интерес вызывают многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, многоцелевые истребители Су30МК, учебно-тренировочные (учебно-боевые) самолеты Як-130, самолет-заправщик Ил-78МК-90.