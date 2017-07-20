Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Рособоронэкспорт": Россия помогла Вьетнаму создать подводный флот

21.07.2017 RNS 161 0
0
Понравилась новость?
 0
Пять доставленных во Вьетнам больших дизель-электрических подводных лодок российской постройки проекта 06361 в Камрани. 05.02.2016
Пять доставленных во Вьетнам больших дизель-электрических подводных лодок российской постройки проекта 06361 в Камрани. 05.02.2016
Источник: www.tienphong.vn

Вьетнам является одним из важных партнеров России в военно-техническом сотрудничестве, заявил журналистам глава делегации "Рособоронэкспорта" на авиасалоне МАКС-2017, замгендиректора компании Сергей Ладыгин.

"Значимый объем поставок осуществляется во Вьетнам, где с помощью России создан подводный флот со всей инфраструктурой", - сказал Ладыгин.

По его словам, доля Азиатско-Тихоокеанского региона "в структуре экспорта "Рособоронэкспорта" за последние пять лет в целом составила 45%".

"Наиболее важными партнерами России в сфере военно-технического сотрудничества остаются Индия и Китай", - сказал Ладыгин.

Он отметил, что "Россия имеет хорошие перспективы на рынках продукции военного назначения Индонезии, Малайзии, Бангладеш, Мьянмы и некоторых других стран региона".

"Повышенным спросом на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона пользуется российская авиационная техника - многофункциональные истребители типа "Су" и "МиГ". Странам Азиатско-Тихоокеанского региона поставлено более 250 самолетов марки "Су". Истребители типа Су-30 выбраны в качестве основных боевых самолетов военно-воздушными силами нескольких стран региона", - сказал Ладыгин.

Он сообщил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе повышенный интерес вызывают многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, многоцелевые истребители Су30МК, учебно-тренировочные (учебно-боевые) самолеты Як-130, самолет-заправщик Ил-78МК-90.
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Бангладеш
Вьетнам
Индия
Индонезия
Китай
Малайзия
Мьянма
Россия
Продукция
Ил-78МК
Су-30
Су-30МК
Су-35
Як-130
Компании
РОЭ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.07 10:20
  • 62
Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца
  • 21.07 09:56
  • 191
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 21.07 09:55
  • 16121
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.07 09:53
  • 217
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 21.07 09:39
  • 3
Завершен первый этап госиспытаний истребителя пятого поколения
  • 21.07 09:33
  • 2
КТРВ планирует закончить работу над новой авиабомбой КАБ-250 до конца года
  • 21.07 09:12
  • 1
США испугались интеллекта российских боевых "монстров"
  • 21.07 08:17
  • 5
Россия не планирует возобновлять производство "Русланов"
  • 21.07 07:25
  • 5
Партия новых корветов начнет поступать на Тихоокеанский флот с конца июня
  • 21.07 05:43
  • 3
Координационный совет обсудил специфические проблемы применения ЭКБ в аэрокосмическом комплексе
  • 21.07 04:54
  • 2
Иран показал России свои бомбы
  • 21.07 03:52
  • 62
На пороге - 258 МиГ-35
  • 21.07 02:38
  • 6
Россия обладает лазерным оружием и ведет разработку гиперзвукового вооружения
  • 21.07 01:15
  • 1
Т-72. Эволюция броневой защиты башни
  • 20.07 23:44
  • 2
NI рассказал, чьи танки способны победить в войне "Востока против Запада"
другие обсуждаемые темы