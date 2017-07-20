Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Власти Турции заверили, что не предоставляли СМИ информацию о базах США в Сирии

21.07.2017 ТАСС 96 0
0
Понравилась новость?
 0
Военнослужащий ВС США
Военнослужащий ВС США
Источник: U.S. Army Reserve photo/warisboring.com

Представитель Реджепа Тайипа Эрдогана отметил, что власти страны говорили о своем отношении к поддержке США сирийских курдов из "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз"

АНКАРА, 20 июля. /ТАСС/. Турция не предоставляла агентству Anadolu какую-либо информацию о местоположении военных баз и блокпостов США на севере Сирии. Об этом заявил в четверг официальный представитель президента Ибрагим Калын.

"У Турции никогда не было намерений подвергать угрозе жизни наших союзников. Мы надеемся на аналогичные действия и от другой стороны", - подчеркнул он.

Между тем, Калын сказал, что "никто не может отрицать того факта, что именно Соединенные Штаты усиливают позиции членов Рабочей партии Курдистана (РПК)". "Мы говорили о своем отношении к поддержке США сирийских курдов из "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС). Сначала они их называют террористическими организациями, потом они для них открывают гигантские военные объекты", - отметил представитель Эрдогана.

Ранее в среду агентство Anadolu распространило карту территории Сирии с изображением военных баз и блокпостов США. По данным агентства, "Соединенные Штаты дислоцировали спецназ и военную технику на территории двух авиабаз и восьми блокпостов в нескольких районах на севере Сирии, которые находятся под контролем курдов из партии "Демократический союз" (ДС)". Одна из авиационных баз США находится в северо-восточной провинции Хасека, в которой располагаются еще три блокпоста. Местоположение другой авиабазы отмечено на границе провинций Халеб и Ракка, в которых существуют четыре и один блокпост соответственно.

Агентство отметило, что "в районе Манбиджа спецназ США противостоит отрядам Сирийской свободной армии". Военные на авиабазах и блокпостах проводят подготовку местных сил, осуществляют поддержку для нанесения воздушных ударов и артиллерийских обстрелов и планируют размещение активных боевых подразделений.

СНС является боевым крылом сирийской курдской партии "Демократический союз". Анкара считает, что ДС и СНС являются сирийским ответвлением РПК, которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией.
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.07 10:20
  • 62
Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца
  • 21.07 09:56
  • 191
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 21.07 09:55
  • 16121
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.07 09:53
  • 217
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 21.07 09:39
  • 3
Завершен первый этап госиспытаний истребителя пятого поколения
  • 21.07 09:33
  • 2
КТРВ планирует закончить работу над новой авиабомбой КАБ-250 до конца года
  • 21.07 09:12
  • 1
США испугались интеллекта российских боевых "монстров"
  • 21.07 08:17
  • 5
Россия не планирует возобновлять производство "Русланов"
  • 21.07 07:25
  • 5
Партия новых корветов начнет поступать на Тихоокеанский флот с конца июня
  • 21.07 05:43
  • 3
Координационный совет обсудил специфические проблемы применения ЭКБ в аэрокосмическом комплексе
  • 21.07 04:54
  • 2
Иран показал России свои бомбы
  • 21.07 03:52
  • 62
На пороге - 258 МиГ-35
  • 21.07 02:38
  • 6
Россия обладает лазерным оружием и ведет разработку гиперзвукового вооружения
  • 21.07 01:15
  • 1
Т-72. Эволюция броневой защиты башни
  • 20.07 23:44
  • 2
NI рассказал, чьи танки способны победить в войне "Востока против Запада"
другие обсуждаемые темы