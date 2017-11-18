Эрдоган усомнился в возможности доверять НАТО
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Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
АНКАРА, 18 ноя - РИА Новости. Доверие к НАТО вызывает серьезные вопросы, заявил в субботу президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя отказ альянса от помощи Анкаре в области ПВО.
"Вопрос доверия к организации вызывает серьезные вопросы в альянсе в целом", - цитирует Эрдогана агентство Anadolu. Он напомнил, что в период максимального роста угроз с сирийской территории НАТО отозвала ракетные зенитные системы Patriot из Турции и дала понять, что в случае атаки на турецкую территорию не окажет поддержку Анкаре.
"Когда же Турция начала переговоры по закупке российских комплексов С-400 с целью укрепления системы ПВО, ряд ведущих стран НАТО начали критиковать Анкару", - добавил президент Турции, отметив, что это подтверждает наличие проблем внутри НАТО.
Он вновь осудил действия США в Сирии. "Под предлогом борьбы с ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) террористов PYD (сирийской курдской партии "Демократический союз", которую Турция считает связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК - ред.) поддерживают политически, вооружают и снабжают деньгами. Когда стало известно о договоренности двух террористических организаций в Ракке, США признали, что сотни террористов ИГ покинули район с ведома Вашингтона. Это позорное признание, не подобающее союзникам Турции. Анкара прекрасно осведомлена о реалиях региона. Вопрос в другом: осознают ли США последствия своей политики?", - сказал Эрдоган.
|Карикатура на отношения Турции и НАТО.
|Источник: РИА Новости / Виталий Подвицкий
По его словам, Турция не только завершит операцию в сирийском Идлибе, но и "освободит от террористов" контролируемые PYD районы Африн и Манбидж, а также нанесет удары по источникам угрозы национальной безопасности в районе Кандиль на севере Ирака, где расположены базы РПК.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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18.11.2017
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