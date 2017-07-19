Выяснилось, для чего российскому космосу ракета "Ангара"



Олег Остапенко и Александр Загорулько оценивают ход строительства космодрома «Восточный»

Источник: http://dfo.spetsstroy.ru/ Олег Остапенко и Александр Загорулько оценивают ход строительства космодрома «Восточный»Источник: http://dfo.spetsstroy.ru/

Ракета "Ангара" в будущем может быть использована для пилотируемых программ при соответствующем выделении средств, заявил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

Он отметил, что в госкорпорации есть понимание, как привести "Ангару" к универсальности, что позволит использовать ее как для беспилотных, так и для пилотируемых запусков.

Напоминаем, ракету "Ангара" планировалось запустить с космодрома "Восточный" с новым космическим кораблем "Федерация" вот уже в 2021 году. Пилотируемый запуск запланирован на 2023 год. Но потом запуск было решено производить при помощи новой ракеты "Союз-5".

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что "Ангара-А5М" представляет модернизированный вариант носителя "Ангара-А5" и способна выводить на орбиту беспилотные и пилотируемые аппараты.

Виктор Князев