Выяснилось, для чего российскому космосу ракета "Ангара"
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Олег Остапенко и Александр Загорулько оценивают ход строительства космодрома «Восточный»
Источник: http://dfo.spetsstroy.ru/
Ракета "Ангара" в будущем может быть использована для пилотируемых программ при соответствующем выделении средств, заявил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.
Он отметил, что в госкорпорации есть понимание, как привести "Ангару" к универсальности, что позволит использовать ее как для беспилотных, так и для пилотируемых запусков.
Напоминаем, ракету "Ангара" планировалось запустить с космодрома "Восточный" с новым космическим кораблем "Федерация" вот уже в 2021 году. Пилотируемый запуск запланирован на 2023 год. Но потом запуск было решено производить при помощи новой ракеты "Союз-5".
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что "Ангара-А5М" представляет модернизированный вариант носителя "Ангара-А5" и способна выводить на орбиту беспилотные и пилотируемые аппараты.
Виктор Князев
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19.07.2017
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