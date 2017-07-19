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Выяснилось, для чего российскому космосу ракета "Ангара"

21.07.2017 Экономика сегодня 228 0
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Олег Остапенко и Александр Загорулько оценивают ход строительства космодрома «Восточный»
Олег Остапенко и Александр Загорулько оценивают ход строительства космодрома «Восточный»
Источник: http://dfo.spetsstroy.ru/

Ракета "Ангара" в будущем может быть использована для пилотируемых программ при соответствующем выделении средств, заявил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.


Он отметил, что в госкорпорации есть понимание, как привести "Ангару" к универсальности, что позволит использовать ее как для беспилотных, так и для пилотируемых запусков.


Напоминаем, ракету "Ангара" планировалось запустить с космодрома "Восточный" с новым космическим кораблем "Федерация" вот уже в 2021 году. Пилотируемый запуск запланирован на 2023 год. Но потом запуск было решено производить при помощи новой ракеты "Союз-5".


Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что "Ангара-А5М" представляет модернизированный вариант носителя "Ангара-А5" и способна выводить на орбиту беспилотные и пилотируемые аппараты.


Виктор Князев
19.07.2017
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Союз-5 РН
Федерация КК

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