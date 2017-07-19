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Американцы разрабатывают роботов-заправщиков для боевых вертолётов

21.07.2017 Популярная механика 115 0
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AR3P
Концепт автоматизированной вертолётной заправочной станции AR3P
Источник: U.S. Army photo by Mrs. Kathleen Edwards (AMRDEC)

Американские военные разрабатывают автоматизированные заправочные станции для вертолётов, которые позволят избавится от необходимости подвергать опасности персонал обычных станций для дозаправки вертолётов между боевыми вылетами.


У российского Ка-52 «Аллигатор» дальность полёта — больше тысячи километров, у «Апачей» — почти две, но вертолётам всё равно нужно возвращаться для дозаправки. Заправочные станции и их работники вынуждены постоянно находиться на передовой, им нужна постоянная защита.


Чтобы не подвергать опасности персонал заправочных станций, американские военные решили заменить их роботами. Концепт автономной роботизированной станции дозаправки (Autonomous & Robotic Remote Refueling Point, AR3P) сейчас проходит заводские испытания; об этом сообщает официальный сайт вооружённых сил США. Для подсоединения шланга с топливом в топливному баку вертолёта в AR3P используются самонаводящиеся роборуки, сенсоры и алгоритмы распознавания образов; разработчики из Центрального управления развития авиации и лаборатории операционной энергетики ВС США сравнивают их с роботизированными заправками для электромобилей Tesla.


Первый этап испытаний уже пройден; сейчас военные работают над минимизацией рисков. На третьем этапе заправочную станцию проверят на учебном вертолёте Mosquito, а на заключительном четвёртом этапе проведут полевые испытания с вертолётами Apache AH-64.
19.07.2017
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принадлежат Популярная механика
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
AH-64
Ка-52

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