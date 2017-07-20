Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ФЦП по развитию космодромов России может быть принята в августе - сентябре

21.07.2017 ТАСС 158 0
0
Понравилась новость?
 0
Игорь Комаров
Игорь Комаров
Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Глава Роскосмоса отметил, что затраты в этой области снизились на 180 млрд руб. за счет возвращения пилотируемых программ на Байконур и отказа от второго стартового стола на Плесецке

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Федеральная целевая программа (ФЦП) по развитию космодромов России может быть принята в августе - сентябре. Об этом в среду сообщил на авиасалоне МАКС-2017 глава Роскосмоса Игорь Комаров.

"Мы надеемся, что в августе - сентябре она будет утверждена", - сказал он, отметив, что затраты снизились на 180 млрд руб. за счет возвращения пилотируемых программ на Байконур и отказа от второго стартового стола на Плесецке.

Комаров также сообщил, что акционирование предприятий Роскосмоса полностью завершится в следующем году. "Что касается акционирования, то мы надеемся, что в следующем году этот процесс будет завершен. Структуру (госкорпорации - прим. ТАСС) мы сформируем в следующем году", - сказал он.

В январе 2015 года было принято решение о том, что в рамках создания госкорпорации "Роскосмос" и реформирования ракетно-космической отрасли все ее предприятия будут акционированы. При этом Комаров заявлял, что в целом реформа может затянуться на десять лет.

По словам вице-премьера РФ Дмитрий Рогозина, итогом реформы должно стать создание высокотехнологичной отрасли, извлечение прибыли и "восстановление лидерства в космической деятельности".
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.07 10:20
  • 62
Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца
  • 21.07 09:56
  • 191
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 21.07 09:55
  • 16121
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.07 09:53
  • 217
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 21.07 09:39
  • 3
Завершен первый этап госиспытаний истребителя пятого поколения
  • 21.07 09:33
  • 2
КТРВ планирует закончить работу над новой авиабомбой КАБ-250 до конца года
  • 21.07 09:12
  • 1
США испугались интеллекта российских боевых "монстров"
  • 21.07 08:17
  • 5
Россия не планирует возобновлять производство "Русланов"
  • 21.07 07:25
  • 5
Партия новых корветов начнет поступать на Тихоокеанский флот с конца июня
  • 21.07 05:43
  • 3
Координационный совет обсудил специфические проблемы применения ЭКБ в аэрокосмическом комплексе
  • 21.07 04:54
  • 2
Иран показал России свои бомбы
  • 21.07 03:52
  • 62
На пороге - 258 МиГ-35
  • 21.07 02:38
  • 6
Россия обладает лазерным оружием и ведет разработку гиперзвукового вооружения
  • 21.07 01:15
  • 1
Т-72. Эволюция броневой защиты башни
  • 20.07 23:44
  • 2
NI рассказал, чьи танки способны победить в войне "Востока против Запада"
другие обсуждаемые темы