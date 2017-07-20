Источник: первый старт "Союза-5" с Байконура запланирован на середину 2022 года
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Стартовый комплекс космодрома Байконур
Источник: Егор Алеев/ТАСС
На создание носителя планируется направить почти 30 млрд рублей
ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Первый старт ракеты-носителя "Союз-5" с космодрома Байконур запланирован на середину 2022 года, сообщил ТАСС в среду источник в ракетно-космической отрасли.
"Предварительно в графике запуск планируется на середину 2022 года", - сказал он.
Комментарием Роскосмоса по этому вопросу ТАСС пока не располагает.
О ракете "Союз-5"
Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы предусматривает создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (опытно-конструкторская работа "Феникс") в период с 2018 года по 2025-й. На создание носителя планируется направить почти 30 млрд рублей. Бюджетное финансирование проекта начнется в 2018 году.
На первой ступени ракеты планируется использовать двигатели РД-171МВ. На второй - РД-0124М (создан в КБ химавтоматики, используется на третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б") вместо РД-120 (производится на Украине).
Для ускорения летных испытаний планируется задействовать имеющийся на космодроме Байконур стартовый комплекс ракеты "Зенит", который в рамках проекта "Байтерек" будет модернизирован Казахстаном под новую российскую ракету. Также для пусков ракеты планируется использовать комплекс "Морской старт".
Первый пуск "Союза-5" с Байконура планируется на 2022 год.
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20.07.2017
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