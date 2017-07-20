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Источник: первый старт "Союза-5" с Байконура запланирован на середину 2022 года

21.07.2017 ТАСС 138 0
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Байконур
Стартовый комплекс космодрома Байконур
Источник: Егор Алеев/ТАСС

На создание носителя планируется направить почти 30 млрд рублей

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Первый старт ракеты-носителя "Союз-5" с космодрома Байконур запланирован на середину 2022 года, сообщил ТАСС в среду источник в ракетно-космической отрасли.

"Предварительно в графике запуск планируется на середину 2022 года", - сказал он.

Комментарием Роскосмоса по этому вопросу ТАСС пока не располагает.

О ракете "Союз-5"

Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы предусматривает создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (опытно-конструкторская работа "Феникс") в период с 2018 года по 2025-й. На создание носителя планируется направить почти 30 млрд рублей. Бюджетное финансирование проекта начнется в 2018 году.

На первой ступени ракеты планируется использовать двигатели РД-171МВ. На второй - РД-0124М (создан в КБ химавтоматики, используется на третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б") вместо РД-120 (производится на Украине).

Для ускорения летных испытаний планируется задействовать имеющийся на космодроме Байконур стартовый комплекс ракеты "Зенит", который в рамках проекта "Байтерек" будет модернизирован Казахстаном под новую российскую ракету. Также для пусков ракеты планируется использовать комплекс "Морской старт".

Первый пуск "Союза-5" с Байконура планируется на 2022 год.
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Россия
Украина
Компании
КБХА
Роскосмос
Проекты
Байконур
Морской старт
Союз-2 РН
Союз-5 РН

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