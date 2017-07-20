РКК "Энергия": запуски корабля "Федерация" на "Ангаре" дороже, чем пуски на "Союзе-5"



Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5»

Источник: Андрей Моргунов / Минобороны РФ Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5»Источник: Андрей Моргунов / Минобороны РФ

Заместитель гендиректора предприятия Александр Деречин отметил, что высокая стоимость запуска делает "Ангару" неконкурентоспособной на международном пилотируемом рынке

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Использование ракеты "Ангара" для запуска корабля "Федерация" дороже, чем пуски на перспективной ракете "Союз-5". Об этом в среду на авиасалоне МАКС-2017 сообщил заместитель генерального директора РКК "Энергия" Александр Деречин.

"Корабль "Федерация" с ракетой "Союз-5" конкурентоспособны на международном пилотируемом рынке, а с "Ангарой" - нет", - заявил он, отметив, что "Ангара" - достаточно сложная и дорогая ракета".

Деречин добавил, что сейчас делается эскизный проект ракеты "Союз-5". "Мы бы хотели, чтобы в 2022 году состоялся ее пуск", - отметил он.

О ракете "Союз-5"

Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы предусматривает создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (опытно-конструкторская работа "Феникс") в период с 2018 года по 2025-й. На создание носителя планируется направить почти 30 млрд рублей. Бюджетное финансирование проекта начнется в 2018 году.

На первой ступени ракеты планируется использовать двигатели РД-171МВ. На второй - РД-0124М (создан в КБ химавтоматики, используется на третьей ступени ракеты- носителя "Союз-2.1б") вместо РД-120 (производится на Украине).

Для ускорения летных испытаний планируется задействовать имеющийся на космодроме Байконур стартовый комплекс ракеты "Зенит", который в рамках проекта "Байтерек" будет модернизирован Казахстаном под новую российскую ракету. Также для пусков ракеты планируется использовать комплекс "Морской старт".

Первый пуск "Союза-5" с Байконура планируется на 2022 год.