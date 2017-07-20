Группа «Кронштадт» и АО «Башкирская электросетевая компания» подписали соглашение о сотрудничестве в области мониторинга объектов в электроэнергетике с применением БПЛА
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Подписание соглашения о сотрудничестве между Группой «Кронштадт» и АО «Башкирская электросетевая компания»
Источник: http://kronshtadt.ru/
Группа «Кронштадт» и АО «Башкирская электросетевая компания» заключили соглашение о сотрудничестве с целью создания отраслевого решения по мониторингу объектов, в том числе, с применением беспилотных летательных аппаратов для компаний из сферы электроэнергетики.Соглашение подписано в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2017.
Предметом соглашения также стала апробация отраслевого решения на базе объектов инфраструктуры АО «БЭСК» и продвижение его на российском и международном рынках.
В ходе реализации проекта будет выбран пилотный участок линий электропередачи (ЛЭП), находящийся в ведении АО «БЭСК», определены полетные задания для БЛА, проведена аэросъемка, оценены трудозатраты по подготовке и обработке отчетов, а также подготовлена аналитика, оценивающая возможности интеграции и автоматизации решений, выработанных в рамках проекта, в том числе, с оценкой возможности мониторинга объектов наземными средствами.
«Значительный интеллектуальный и инженерный потенциал, ключевые технологии и компетенции, собственные производственные ресурсы позволяют Группе «Кронштадт» создавать продукты и решения в сфере высоких технологий. Группа «Кронштадт» — одно из ведущих в России предприятий, работающих в области беспилотных технологий и робототехники, с обширным опытом разработки и производства интеллектуальных автоматизированных систем управления и поддержки принятия решений. Задача компании – развитие гражданского применения БЛА и других систем мониторинга через создание системы предоставления услуг, – комментирует подписание генеральный директор Группы «Кронштадт» Армен Исаакян. – Работать в этом направлении мы планируем в тесном контакте с потенциальными потребителями – частными компаниями и с государственными органами».
Комментируя событие, председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов отметил: «Башкирская электросетевая компания нацелена как на разработку и реализацию инновационных решений в энергетике, так и, в том числе, на рецепцию передовых технологий, уже прошедших успешную апробацию в других отраслях, с их последующей адаптацией к применению в электрических сетях. Так, АО «БЭСК» в своей деятельности активно использует IT-технологии в автоматизации бизнес-процессов и производства, осуществило разработку и проводит практическое внедрение концепции Smart grid – «умные сети» в г. Уфе и готово к тиражированию этих решений в энергетической отрасли. Применение инновационных технологий в производственной деятельности и менеджменте позволяет значимо повышать эффективность предприятия. Успешное использование БЛА в мировой и отечественной практике прямо указывает на необходимость разработки отраслевого решения для энергетики.Производителям БЛА апробация «беспилотников» на инфраструктуре группы компаний БЭСК позволит продемонстрировать возможности этого проекта».
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20.07.2017
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