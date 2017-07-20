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Группа «Кронштадт» и АО «Башкирская электросетевая компания» подписали соглашение о сотрудничестве в области мониторинга объектов в электроэнергетике с применением БПЛА

21.07.2017 АО "Группа Кронштадт" 197 0
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Кронштадт и БЭК
Подписание соглашения о сотрудничестве между Группой «Кронштадт» и АО «Башкирская электросетевая компания»
Источник: http://kronshtadt.ru/

Группа «Кронштадт» и АО «Башкирская электросетевая компания» заключили соглашение о сотрудничестве с целью создания отраслевого решения по мониторингу объектов, в том числе, с применением беспилотных летательных аппаратов для компаний из сферы электроэнергетики.Соглашение подписано в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2017.

Предметом соглашения также стала апробация отраслевого решения на базе объектов инфраструктуры АО «БЭСК» и продвижение его на российском и международном рынках.

В ходе реализации проекта будет выбран пилотный участок линий электропередачи (ЛЭП), находящийся в ведении АО «БЭСК», определены полетные задания для БЛА, проведена аэросъемка, оценены трудозатраты по подготовке и обработке отчетов, а также подготовлена аналитика, оценивающая возможности интеграции и автоматизации решений, выработанных в рамках проекта, в том числе, с оценкой возможности мониторинга объектов наземными средствами.

«Значительный интеллектуальный и инженерный потенциал, ключевые технологии и компетенции, собственные производственные ресурсы позволяют Группе «Кронштадт» создавать продукты и решения в сфере высоких технологий. Группа «Кронштадт» — одно из ведущих в России предприятий, работающих в области беспилотных технологий и робототехники, с обширным опытом разработки и производства интеллектуальных автоматизированных систем управления и поддержки принятия решений. Задача компании – развитие гражданского применения БЛА и других систем мониторинга через создание системы предоставления услуг, – комментирует подписание генеральный директор Группы «Кронштадт» Армен Исаакян. – Работать в этом направлении мы планируем в тесном контакте с потенциальными потребителями – частными компаниями и с государственными органами».

Комментируя событие, председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов отметил: «Башкирская электросетевая компания нацелена как на разработку и реализацию инновационных решений в энергетике, так и, в том числе, на рецепцию передовых технологий, уже прошедших успешную апробацию в других отраслях, с их последующей адаптацией к применению в электрических сетях. Так, АО «БЭСК» в своей деятельности активно использует IT-технологии в автоматизации бизнес-процессов и производства, осуществило разработку и проводит практическое внедрение концепции Smart grid – «умные сети» в г. Уфе и готово к тиражированию этих решений в энергетической отрасли. Применение инновационных технологий в производственной деятельности и менеджменте позволяет значимо повышать эффективность предприятия. Успешное использование БЛА в мировой и отечественной практике прямо указывает на необходимость разработки отраслевого решения для энергетики.Производителям БЛА апробация «беспилотников» на инфраструктуре группы компаний БЭСК позволит продемонстрировать возможности этого проекта».
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "Группа Кронштадт"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Проекты
БПЛА

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