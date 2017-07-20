Построенные на мысе Шмидта здания получили первые заключения о соответствии
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«Арктический трилистник» – единственный в мире объект капитального строительства на 80-м градусе северной широты
Источник: vpk-news.ru
ЦАМТО, 20 июля. Арктическими строителями, возводящими новый объект Минобороны России на мысе Шмидта, получены первые два заключения о соответствии (ЗОС) – на здание дизельной электростанции (ДЭС) и на модульную станцию добычи и хранения воды.
Оба здания выполнены с применением легких металлических несущих и ограждающих конструкций, с установкой на свайном фундаменте, который обеспечивает проветривание пространства под зданиями и защиту вечномерзлых грунтов. Здание модульной станции добычи и хранения воды предназначено для размещения оборудования для производства воды из снега, станции водоочистки и хранения хозяйственно-бытового запаса воды объемом 500 куб. м., а также 600 куб м. пожарного запаса воды для охлаждения и тушения резервуаров горюче-смазочных материалов в случае пожара.
Заключение о соответствии на построенные здания выдал территориальный отдел Государственного архитектурного строительного надзора Минобороны России по Дальнему Востоку. После получения ЗОС ДЭС и модульная станция очистки и хранения воды могут быть сданы в эксплуатацию заказчику.
Всего в 2017 году планируется достроить и передать в эксплуатацию заказчику 17 зданий и сооружений. Их общая строительная готовность составляет 83%, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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20.07.2017
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