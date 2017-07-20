На космодроме Восточный сменился гендиректор
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Космодром Восточный
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Новым директором назначен Валинур Агишев. Ранее он работал в космическом центре "Южный"
ТАСС, 20 июля. Новым директором космодрома Восточный назначен Валинур Агишев, работавший ранее в космическом центра "Южный". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
"Перед Валинуром Агишевым стоят масштабные задачи - ЦЭНКИ необходимо завершить строительные работы на стартовом и техническом комплексах для обеспечения безопасности успешных пусков до конца 2017 года. Отдельно хочу отметить работу Игоря Светлова и его вклад в подготовку первого пуска с Восточного в апреле 2016 года", - цитируются в сообщении слова гендиректор ЦЭНКИ Рано Джураева.
Игорь Светлов, ранее занимавший пост директора комодрома, стал заместителем директора филиала по наземной космической инфраструктуре.
Агишев окончил Военный инженерный институт им. А. Ф. Можайского по специальности "Летательные аппараты и двигатели". Более 20 лет прослужил в Вооруженных силах на космодроме Байконур, работал в филиале ЦЭНКИ - космоцентре "Южный, с декабря 2011 года был заместителем главного инженера.
Космодром Восточный - первый гражданский космодром России - строится в 8000 километрах от Москвы и в 180 - от Благовещенска. Его площадь составляет около 700 кв. км. 28 апреля 2016 года с космодрома состоялся первый пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а".
ФГУП "ЦЭНКИ" специализируется на создании наземной космической инфраструктуры и управляет космодромами России. На предприятии работает около 14 тыс. человек.
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20.07.2017
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