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Британские экипажи "Посейдонов" - лучшие в ВМС США

21.07.2017 Военный паритет 101 0
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Морской патрульный самолет P-8 Poseidon
Морской патрульный самолет P-8 Poseidon
Источник: фото через ukdefencejournal.org.uk

Экипажи двух дальних морских патрульных самолетов P-8 Poseidon королевских ВВС Великобритании (Royal Air Force P-8 Poseidon) налетали 1000 часов, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на ukdefencejournal.org.uk (19 июля).

Эти самолеты находятся в США на базе Джексонвилл (Флорида) и поступят на вооружение британской военной авиации в 2020 году.

Отмечается, что в 2014 году экипаж британского Р-8 стал победителем престижного противолодочного соревнования ВМС США (Anti-Submarine Warfare Fleet Challenge). Таким образом, британские летчики доказали, что являются одними из лучших операторов в составе ВМС США.

А не задержались ли британские Р-8 в США? С 2014 года одерживают победы в совренованиях, но самолеты поступят на вооружение только с 2020 года. Вероятно, речь идет только о подготовке экипажей, самолеты еще не построены, но говорится о самолетах как бы уже в составе британских ВВС (на фото - самолет с опознавательными знакми ВВС США - прим. ВП). Кстати говоря, а почему ими оперируют экипажи ВВС, а не ВМС?
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Великобритания
США
Проекты
2020-й год

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