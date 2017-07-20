Британские экипажи "Посейдонов" - лучшие в ВМС США



Морской патрульный самолет P-8 Poseidon

Источник: фото через ukdefencejournal.org.uk Морской патрульный самолет P-8 PoseidonИсточник: фото через ukdefencejournal.org.uk

Экипажи двух дальних морских патрульных самолетов P-8 Poseidon королевских ВВС Великобритании (Royal Air Force P-8 Poseidon) налетали 1000 часов, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на ukdefencejournal.org.uk (19 июля).

Эти самолеты находятся в США на базе Джексонвилл (Флорида) и поступят на вооружение британской военной авиации в 2020 году.

Отмечается, что в 2014 году экипаж британского Р-8 стал победителем престижного противолодочного соревнования ВМС США (Anti-Submarine Warfare Fleet Challenge). Таким образом, британские летчики доказали, что являются одними из лучших операторов в составе ВМС США.

А не задержались ли британские Р-8 в США? С 2014 года одерживают победы в совренованиях, но самолеты поступят на вооружение только с 2020 года. Вероятно, речь идет только о подготовке экипажей, самолеты еще не построены, но говорится о самолетах как бы уже в составе британских ВВС (на фото - самолет с опознавательными знакми ВВС США - прим. ВП). Кстати говоря, а почему ими оперируют экипажи ВВС, а не ВМС?