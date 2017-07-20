Британские экипажи "Посейдонов" - лучшие в ВМС США
|
|
Морской патрульный самолет P-8 Poseidon
Источник: фото через ukdefencejournal.org.uk
Экипажи двух дальних морских патрульных самолетов P-8 Poseidon королевских ВВС Великобритании (Royal Air Force P-8 Poseidon) налетали 1000 часов, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на ukdefencejournal.org.uk (19 июля).
Эти самолеты находятся в США на базе Джексонвилл (Флорида) и поступят на вооружение британской военной авиации в 2020 году.
Отмечается, что в 2014 году экипаж британского Р-8 стал победителем престижного противолодочного соревнования ВМС США (Anti-Submarine Warfare Fleet Challenge). Таким образом, британские летчики доказали, что являются одними из лучших операторов в составе ВМС США.
А не задержались ли британские Р-8 в США? С 2014 года одерживают победы в совренованиях, но самолеты поступят на вооружение только с 2020 года. Вероятно, речь идет только о подготовке экипажей, самолеты еще не построены, но говорится о самолетах как бы уже в составе британских ВВС (на фото - самолет с опознавательными знакми ВВС США - прим. ВП). Кстати говоря, а почему ими оперируют экипажи ВВС, а не ВМС?
|
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.07.2017 СМИ: Элон Маск отказался от планов по посадке корабля Dragon на Марс
21.07.2017 Эксперт рассказал об освоении гиперзвуковых скоростей в России
21.07.2017 Новый тяжелый транспортник получит авиадвигатель ПД-35
21.07.2017 Российская армия получит зенитную ракетную систему С-500 в 2020 году - Концерн ВКО "Алмаз-Антей"
21.07.2017 Мировой экспорт новых истребителей в 2013-2020 гг. в пересчете по компаниям-производителям
21.07.2017 КТРВ планирует закончить работу над новой авиабомбой КАБ-250 до конца года
21.07.2017 Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
21.07.2017 "Алмаз-Антей" заявил о готовности к поставкам С-400 по гособоронзаказу и за рубеж