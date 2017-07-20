Чешская Республика представила на МАКСе-2017 ряд уникальных экспонатов.
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Турбовинтовой двигатель GE H80
Источник: Валерий Агеев
Чешская Республика представила на авиасалоне МАКС-2017 ряд уникальных экспонатов, в частности, двигатели серии GE H.
Это GE H75, GE H80 - сертифицированный двигатель, сочетающий в себе повышенную мощность и работоспособность с обслуживанием и простотой.
GE H85 расширяет линейку турбовинтовых двигателей GE с более высокими уровнями мощности и производительности.
Все эти турбовинтовые двигатели имеют мощность в диапазоне 550-850 л.с. Для повышения эффективности и снижения потребления топлива лопатки изготовлены по 3D технологии.
Двигатель работает без топливных форсунок. Мощность 1040 л.с. Ресурс до 4 тыс. часов.
Двигатель спроектирован для работы в экстремальных условиях эксплуатации и имеет электронную систему контроля двигателя и воздушного винта.
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20.07.2017
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