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Чешская Республика представила на МАКСе-2017 ряд уникальных экспонатов.

21.07.2017 Валерию Агееву 576 0
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GE H80
Турбовинтовой двигатель GE H80
Источник: Валерий Агеев

Чешская Республика представила на авиасалоне МАКС-2017 ряд уникальных экспонатов, в частности, двигатели серии GE H.


Это GE H75, GE H80 - сертифицированный двигатель, сочетающий в себе повышенную мощность и работоспособность с обслуживанием и простотой.


GE H85 расширяет линейку турбовинтовых двигателей GE с более высокими уровнями мощности и производительности.


Все эти турбовинтовые двигатели имеют мощность в диапазоне 550-850 л.с. Для повышения эффективности и снижения потребления топлива лопатки изготовлены по 3D технологии.


Двигатель работает без топливных форсунок. Мощность 1040 л.с. Ресурс до 4 тыс. часов.


Двигатель спроектирован для работы в экстремальных условиях эксплуатации и имеет электронную систему контроля двигателя и воздушного винта.
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Валерию Агееву
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Страны
Чехия

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