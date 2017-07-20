ОАО "ВМП "АВИТЕК" представило на МАКСе-2017 катапультное кресло К-36ДМ сер.2



Катапультное кресло К-36ДМ сер.2

Источник: Валерий Агеев Катапультное кресло К-36ДМ сер.2Источник: Валерий Агеев

ОАО "ВМП "АВИТЕК", старейшее авиационное предприятие России (г. Киров), представило на МАКСе-2017 уникальное катапультное кресло К-36ДМ сер.2, которое спасло жизни более 400 летчиков.

Оно является креслом четвертого поколения. Разработано в п. Томилино Московской области на НПП «Звезда». Серийно изготавливается в г. Киров с 1973 года.

К-36ДМ обладает уникальными свойствами: не травмирует летный состав при катапультировании; работа кресла, вплоть до ввода в действие спасательной парашютной системы, является автоматической; имеется система дополнительной защиты; перед катапультированием происходит автоматическое срабатывание притяга летчика.

Диапазон скоростей катапультирования от 0 до 1300 км/ч с защитным шлемом; от 0 до1400 км/ч с гермошлемом. Диапазон высот катапультирования - 0 - 20000 м с защитным шлемом; 0 -30000 м с гермошлемом. Максимальное число М - до 2,5 с защитным шлемом, до 3,0 с гермошлемом. Масса - 120 кг.

Применяется на истребителях МиГ-29, МиГ-29УБ, МиГ-31, Су-22, Су-24, Су-27, Су-30, Су-34,бомбардировщике Ту-160.

Катапультное кресло К-36ДМ сер.2 в кабине Су-27 Источник: Валерий Агеев

Об уникальности этого кресла говорят наиболее известные случаи спасения летчиков:

8 июня 1989 года на международном авиасалоне в Ле Бурже во время демонстрации высшего пилотажа МиГ-29 лётчика-испытателя Анатолия Квочура завалился на бок и начал падать. На высоте 80 метров, при движении самолёта под углом 90 градусов к земле, было произведено катапультирование. Этот случай стал хорошей рекламой советских средств спасения военных лётчиков, и, в частности, катапультного кресла К-36ДМ.

24 июля 1993 года на авиабазе «Фэйфорд» (Великобритания) во время выполнения в паре фигуры «мёртвая петля» на параде, посвящённому 75-летию Королевских ВВС, в воздухе столкнулись два истребителя МиГ-29 Сергея Тресвятского и Александра Бесчастнова. Пилотам удалось катапультироваться из разваливавшихся в воздухе машин.

12 июня 1999 года на международном авиасалоне в Ле Бурже во время тренировки комплекса фигур высшего пилотажа истребитель Су-30МКИ задел землю хвостовой частью и воспламенился. На высоте около 50 метров оба лётчика — командир экипажа Вячеслав Аверьянов и штурман Владимир Шендрик — успешно катапультировались.

27 июля 2002 года на авиабазе Скнилов в ходе авиашоу в честь 60-летия 14-го авиационного корпуса (бывшей 14-й воздушной армии СССР) потерпел катастрофу истребитель Су-27 украинских ВВС. Самолёт под управлением пилотов Владимира Топонаря и Юрия Егорова выполнял фигуру высшего пилотажа «косая петля с поворотом». Пилотам не хватило высоты, чтобы вывести самолёт из снижения. Катапультирование было произведено после того, как самолёт первый раз ударился о землю и зацепился за демонстрировавшийся на лётном поле Су-17; оба пилота выжили.