«Вертолеты России» и «СуперОкс» заключили соглашение о сотрудничестве в области перспективного авиастроения
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Источник: ОАО "Вертолеты России"
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2017 заключил с компанией «СуперОкс» соглашение о сотрудничестве в области разработки и создания перспективных летательных аппаратов с использованием технологий высокотемпературной сверхпроводимости.
Свои подписи под документом поставили генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский и председатель совета директоров ЗАО «СуперОкс» Андрей Вавилов. Соглашение рассчитано на один год с опцией продления по обоюдному согласию сторон.
Подписанный документ предполагает совместную разработку летательных аппаратов, использующих силовые установки с применением технологии высокотемпературной сверхпроводимости. Еще одной областью сотрудничества сторон станет создание общего научно-технического задела, необходимого для разработки перспективных летательных аппаратов нетрадиционных аэродинамических схем и модернизации летательных аппаратов вертолетного типа.
Кроме того, соглашение предусматривает совместное участие в выставочных и иных мероприятиях с целью представления результатов сотрудничества.
«Компетенции компании «СуперОкс» в области технологий сверхпроводимости чрезвычайно востребованы в целом ряде проектов, которые сейчас развивает холдинг.
В частности, мы будем привлекать наших партнеров к разработке и испытаниям перспективного конвертоплана со взлетной массой до двух тонн, который мы планируем оснастить силовой установкой с использованием высокотемпературной сверхпроводимости», - отметил генеальный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
Экспериментальный образец беспилотного конвертоплана VRT30, разработанного конструкторским бюро «ВР-Технологии», представлен в рамках экспозиции холдинга «Вертолеты России» на авиасалоне МАКС-2017. В настоящее время беспилотник успешно проходит очередной этап летных испытаний, технический задел по этому проекту будет использован для создания конвертоплана со взлетной массой до 2 тонн.
Преимущество летательных аппаратов, выполненных по схеме конвертоплана, заключается в том, что при их эксплуатации не требуется наличие взлетной полосы. Кроме того, благодаря поворотному механизму винтов конвертоплан способен как развивать высокую скорость, так и выполнять задачи в режиме висения.
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20.07.2017
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