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"Ангара" сможет в будущем быть использована для пилотируемых программ

20.07.2017 РИА Новости 74 0
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Монтаж космического ракетного комплекса Ангара на космодроме Восточный. Архивное фото
Монтаж космического ракетного комплекса Ангара на космодроме Восточный. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

ЖУКОВСКИЙ, 19 июл - РИА Новости. Ракета "Ангара" может быть использована для пилотируемых программ при соответствующем финансировании, сообщил журналистам в среду гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"Ангара может использоваться для пилотируемых программ, если такая задача будет поставлена и средства будут выделены", - сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2017.

По словам Комарова, есть понимание того, как сделать ракету универсальной. "У нас есть понимание о двойном использовании "Ангары" на Восточном", - добавил Комаров.

Ранее планировалось запустить в 2021 году с Восточного ракету "Ангара" с новым космическим кораблем "Федерация" без экипажа. Первый пилотируемый пуск должен был состояться в 2023 году. После принятия решения о проектировании новой ракеты "Союз-5", первое выведение корабля решили "доверить" именно новому "Союзу".

На сегодняшний день первый запуск "Федерации" планируется в 2022 году с модернизированного стартового комплекса под ракеты "Зенит" на космодроме Байконур.

Как сообщал в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, "Ангара-А5М", первый запуск которой планируется с Восточного, представляет собой модернизированный вариант "Ангары-А5". Новый носитель, по словам Рогозина, будет способен выводить как автоматические, так и пилотируемые космические аппараты.
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
Федерация КК

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