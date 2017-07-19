"Ангара" сможет в будущем быть использована для пилотируемых программ
|
|
Монтаж космического ракетного комплекса Ангара на космодроме Восточный. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
ЖУКОВСКИЙ, 19 июл - РИА Новости. Ракета "Ангара" может быть использована для пилотируемых программ при соответствующем финансировании, сообщил журналистам в среду гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.
"Ангара может использоваться для пилотируемых программ, если такая задача будет поставлена и средства будут выделены", - сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2017.
По словам Комарова, есть понимание того, как сделать ракету универсальной. "У нас есть понимание о двойном использовании "Ангары" на Восточном", - добавил Комаров.
Ранее планировалось запустить в 2021 году с Восточного ракету "Ангара" с новым космическим кораблем "Федерация" без экипажа. Первый пилотируемый пуск должен был состояться в 2023 году. После принятия решения о проектировании новой ракеты "Союз-5", первое выведение корабля решили "доверить" именно новому "Союзу".
На сегодняшний день первый запуск "Федерации" планируется в 2022 году с модернизированного стартового комплекса под ракеты "Зенит" на космодроме Байконур.
Как сообщал в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, "Ангара-А5М", первый запуск которой планируется с Восточного, представляет собой модернизированный вариант "Ангары-А5". Новый носитель, по словам Рогозина, будет способен выводить как автоматические, так и пилотируемые космические аппараты.
|
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.07.2017 Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
09.06.2017 Российскую сверхтяжелую ракету планируется запустить в 2028 году
07.07.2017 Источник: первый летный образец российской сверхтяжелой ракеты будет облегченным
06.07.2017 Источник: РФ в ближайшие недели приступит к проектированию сверхтяжелой ракеты
20.06.2017 Деньги в небо
14.06.2017 Россия и Казахстан договорились ускорить финансирование программы создания ракеты "Союз-5" - Рогозин
14.06.2017 Россия и Казахстан договорились о втором этапе утилизации старых объектов Байконура
31.05.2017 Инфраструктуру для "Сункара" на Байконуре начнут передавать Казахстану в 2018 году