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«ВР-Технологи» и «ЮТэйр» заключили меморандум о совместном продвижении легкого многоцелевого вертолета

20.07.2017 АО «Вертолеты России» 163 0
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Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Компания «ВР-Технологии» холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) в рамках авиасалона МАКС-2017 заключила с «ЮТэйр-Вертолетные услуги» меморандум о сотрудничестве в области продвижения нового легкого многоцелевого вертолета (ЛМВ) на российском и европейском рынках.


Свои подписи под документом поставили генеральный директор «ВР-Технологии» Александр Охонько и первый заместитель генерального директора по коммерции «ЮТэйр-Вертолетные услуги» Олег Семенов.


Заключенное соглашение, в частности, предусматривает привлечение специалистов «ЮТэйр-Вертолетные услуги» к определению оптимального для эксплуатации облика ЛМВ на этапе его проектирования и сертификации


«Совместная работа над таким важным проектом, как легкий многоцелевой вертолет, отвечает интересам обеих сторон. Синхронизация наших планов и разработок с требованиями крупнейшего вертолетного оператора России позволит нам создать по-настоящему современную и востребованную машину. Кроме того, «ЮТэйр» является одним из лидеров мирового вертолетного бизнеса, что положительно скажется на продвижении ЛМВ на зарубежных рынках», - отметил генеральный директор «ВР-Технологий» Александр Охонько по итогам подписания.


«Вертолеты легкого класса очень востребованы нашими заказчиками для решения широкого круга задач. Совокупность полувекового опыта «ЮТэйр-Вертолетные услуги» и передовых разработок «ВР-Технологии» дают основания верить в успешность совместного проекта. Мы ожидаем получить на выходе современную модель вертолета, отличающуюся высокими летно-техническими характеристиками и отвечающую самым высоким требованиям по безопасности полетов», - подчеркнул первый заместитель генерального директора по коммерции «ЮТэйр-Вертолетные услуги» Олег Семенов.

ЛМВ – легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1600 кг. Машина будет обладать самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек и оснащаться современным комплексом авионики, построенным по принципу "стеклянная кабина". Вертолет предполагается к поставкам в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и HEMS конфигурациях. Закладываемые в ЛМВ летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 225 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км и брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.


В создании основных систем вертолета, разрабатываемых с учетом российских и международных норм и требований по безопасности, принимают участие ведущие российские и зарубежные компании. Сертифицированный, успевший заслужить популярность на мировом рынке двигатель, а также современные принципы организации технического обслуживания обеспечиват конкурентоспособные эксплуатационные затраты и эксплуатационную готовность. ЛМВ планируется к сертификации в EASA (European Aviation Safety Agency) и серийному производству на Улан-Удэнском авиационном заводе.
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Ростех
У-УАЗ

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