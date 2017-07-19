На МАКС-2017 РКС заключил соглашение с «ТЕРКОН-КТТ» на поставку систем терморегулирования

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Источник: http://spacecorp.ru/ Логотип ОАО «Российские космические системы»Источник: http://spacecorp.ru/

На международном авиакосмическом салоне МАКС-2017 холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») и компания-разработчик систем охлаждения для электроники ООО «Теркон-КТТ» заключили соглашение о сотрудничестве. «Теркон-КТТ» в 2018 году разработает и поставит для РКС пробную партию систем терморегулирования для электронных изделий космического назначения.

Стороны договорились вести разработку и производство эффективных систем терморегулирования электроники на основе двухфазных теплопередающих устройств (контурных тепловых труб) для космического приборостроения и наземной аппаратуры.

Заместитель генерального директора РКС по стратегическому развитию и инновациям Евгений НЕСТЕРОВ: «РКС ведет постоянный поиск качественных инновационных решений для применения в своей продукции. Работа с двигателями инноваций – стартапами и небольшими компаниями является частью стратегии нашего холдинга. Инвестируя в их развитие, мы формируем в нашей стране пул поставщиков, постоянно развивающих свои продукты, которые мы как интегратор могли бы использовать в своих разработках».

«Теркон-КТТ» по заказу РКС проведет расчеты и моделирование, а также изготовит прототип изделий, необходимых для создания приборов для космических аппаратов. В случае успешного завершения тестирования предложенного компанией решения, в 2018-2019 годах РКС закупит у «Теркон-КТТ» около 100 систем терморегулирования на основе двухфазных теплопередающих устройств.

Генеральный директор ООО «Теркон-КТТ» Аркадий ИВАНОВ: «Мы ожидаем, что работа с РКС позволит нам получить опыт и дополнительные возможности по отработке наших технологий. В случае перехода к долгосрочному сотрудничеству с таким крупным заказчиком как РКС мы получим дополнительные возможности по масштабированию производства и оптимизации экономических характеристик наших изделий».

После успешной реализации первого этапа проекта стороны договорились определить основные параметры сотрудничества в других проектах в области космического приборостроения, разработки и производства бортовой и наземной аппаратуры, информационных систем космического назначения.