Россия модернизирует малайзийские МиГ-29



Многоцелевой истребитель МиГ-29. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Многоцелевой истребитель МиГ-29. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 19 июл - РИА Новости. Россия и Малайзия подписали соглашение о ремонте и модернизации парка истребителей МиГ-29, стоящих на вооружении этой страны, передаёт в среду корреспондент РИА Новости с церемонии.

Документ подписан гендиректором РСК "МиГ" Ильей Тарасенко и представителем ВВС Малайзии Мохамедом Фадзар бин Суфадой на полях авиасалона МАКС-2017.

"Соглашение подтверждает продление наших контрактных обязательств по эксплуатации самолетов "МиГ" перед ВВС Малайзии. РСК "МиГ" будет продолжать сотрудничество и вести сопровождение этих самолётов", - сказал Тарасенко.

Россия по контракту от 1994 года поставила Малайзии 18 МиГ-29Н. Представитель ОАК ранее говорил РИА Новости, что руководству Малайзии переданы предложения по модернизации МиГ-29Н до уровня МиГ-29СМ.