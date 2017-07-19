Россия модернизирует малайзийские МиГ-29
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Многоцелевой истребитель МиГ-29. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 19 июл - РИА Новости. Россия и Малайзия подписали соглашение о ремонте и модернизации парка истребителей МиГ-29, стоящих на вооружении этой страны, передаёт в среду корреспондент РИА Новости с церемонии.
Документ подписан гендиректором РСК "МиГ" Ильей Тарасенко и представителем ВВС Малайзии Мохамедом Фадзар бин Суфадой на полях авиасалона МАКС-2017.
"Соглашение подтверждает продление наших контрактных обязательств по эксплуатации самолетов "МиГ" перед ВВС Малайзии. РСК "МиГ" будет продолжать сотрудничество и вести сопровождение этих самолётов", - сказал Тарасенко.
Россия по контракту от 1994 года поставила Малайзии 18 МиГ-29Н. Представитель ОАК ранее говорил РИА Новости, что руководству Малайзии переданы предложения по модернизации МиГ-29Н до уровня МиГ-29СМ.
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19.07.2017
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