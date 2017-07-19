КРЭТ передал Министерству Обороны два новейших авиационных бортовых комплекса радиоэлектронного противодействия
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Истребитель Су-30СМ
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Концерн Радиоэлектронные Технологии (КРЭТ) передал Министерству Обороны Российской Федерации новейшую станцию радиоэлектронного подавления САП-518СМ. Это – первая поставка данного изделия войскам в рамках исполнения Государственного оборонного заказа. Церемония передачи прошла на авиасалоне МАКС-2017.
САП-518СМ является модернизированной версией станции помех САП-518, обладает более высокими ТТХ при значительном улучшении показателей надежности. По условиям государственного контракта КРЭТ продолжит передачу ВКС России станций САП-518СМ для оснащения самолетов СУ-30СМ.
Также в рамках МАКС-2017 Концерн Радиоэлектронные Технологии передал ПАО «Сухой» комплекс радиоэлектронного противодействия «Хибины», предназначенный для индивидуальной защиты самолетов. Данный комплекс устанавливается на самолеты СУ-34.
«Комплекс «Хибины» хорошо зарекомендовал себя в условиях боевого применения авиацией ВКС Российской Федерации, - подчеркивает заместитель генерального директора КРЭТ Юрий Маевский. – Он позволяет летчикам быть уверенным в собственной безопасности и повышает боевую эффективность авиационного комплекса в целом».
Все выпускаемые самолеты СУ-34 оснащаются комплексами радиоэлектронного противодействия данного типа.
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19.07.2017
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