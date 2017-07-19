"Вертолеты России" и Высшая школа экономики договорились о научно-техническом сотрудничестве
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Холдинг «Вертолеты России»
Источник: Ростех
ЦАМТО, 19 июля. Холдинг "Вертолеты России" в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2017 заключил с Высшей школой экономики соглашение о научно-техническом сотрудничестве.
Свои подписи под документом поставили генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский и первый проректор Высшей школы экономики Леонид Гохберг.
В рамках подписанного соглашения стороны договорились о совместном выявлении перспективных направлений научного и инновационного развития, глобальных технологических трендов и передовых компетенций в сфере гражданского вертолетостроения.
"Сотрудничество с Высшей школой экономики открывает для холдинга новые возможности в области прогнозирования и оптимизации производства. На сегодняшний день эти инструменты актуальны, особенно для компаний, выпускающих высокотехнологичные продукты. Уже в ближайшее время наши специалисты с партнерами из ВШЭ начнут работу над рядом совместных проектов в этой сфере", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
"ВШЭ и "Вертолеты России" уже имеют успешный опыт взаимодействия в сфере прогнозирования будущего, – подчеркнул первый проректор Высшей школы экономики Леонид Гохберг. – В форсайт-проектах авиационной тематики, которые проводил Международный Форсайт-центр ВШЭ, всегда принимали участие эксперты холдинга. Мы очень ценим их вклад в разработку прогноза научно-технологического развития России до 2030 года. ВШЭ и "Вертолеты России" объединяет стремление к повышению глобальной конкурентоспособности, ориентация на лучшие мировые практики и стандарты. Уверен, мы можем усилить друг друга в части поддержки высокотехнологичных проектов с гибкой интеграцией образования, науки, технологий и инноваций, а также в сфере корпоративной инновационной политики и подготовки новых компетенций, необходимых для работы по прорывным направлениям".
Документ подписан сроком на два года и предусматривает взаимодействие сторон по целому ряду направлений, включая проведение экспертами Высшей школы экономики исследований в области технологического прогнозирования с использованием системы интеллектуального анализа больших данных iFORA. В числе первых совместных проектов запланирован также форсайт компетенций, предусматривающий формирование рекомендаций по опережающей политике подготовки кадров и повышению эффективности использования трудовых ресурсов на предприятиях холдинга АО "Вертолеты России", цитирует АвиаПорт.Ru пресс-релиз АО "Вертолеты России.
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19.07.2017
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