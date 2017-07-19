Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Вертолеты России" и Высшая школа экономики договорились о научно-техническом сотрудничестве

20.07.2017 ЦАМТО 61 0
0
Понравилась новость?
 0
Холдинг «Вертолеты России»
Холдинг «Вертолеты России»
Источник: Ростех

ЦАМТО, 19 июля. Холдинг "Вертолеты России" в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2017 заключил с Высшей школой экономики соглашение о научно-техническом сотрудничестве.

Свои подписи под документом поставили генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский и первый проректор Высшей школы экономики Леонид Гохберг.

В рамках подписанного соглашения стороны договорились о совместном выявлении перспективных направлений научного и инновационного развития, глобальных технологических трендов и передовых компетенций в сфере гражданского вертолетостроения.

"Сотрудничество с Высшей школой экономики открывает для холдинга новые возможности в области прогнозирования и оптимизации производства. На сегодняшний день эти инструменты актуальны, особенно для компаний, выпускающих высокотехнологичные продукты. Уже в ближайшее время наши специалисты с партнерами из ВШЭ начнут работу над рядом совместных проектов в этой сфере", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"ВШЭ и "Вертолеты России" уже имеют успешный опыт взаимодействия в сфере прогнозирования будущего, – подчеркнул первый проректор Высшей школы экономики Леонид Гохберг. – В форсайт-проектах авиационной тематики, которые проводил Международный Форсайт-центр ВШЭ, всегда принимали участие эксперты холдинга. Мы очень ценим их вклад в разработку прогноза научно-технологического развития России до 2030 года. ВШЭ и "Вертолеты России" объединяет стремление к повышению глобальной конкурентоспособности, ориентация на лучшие мировые практики и стандарты. Уверен, мы можем усилить друг друга в части поддержки высокотехнологичных проектов с гибкой интеграцией образования, науки, технологий и инноваций, а также в сфере корпоративной инновационной политики и подготовки новых компетенций, необходимых для работы по прорывным направлениям".

Документ подписан сроком на два года и предусматривает взаимодействие сторон по целому ряду направлений, включая проведение экспертами Высшей школы экономики исследований в области технологического прогнозирования с использованием системы интеллектуального анализа больших данных iFORA. В числе первых совместных проектов запланирован также форсайт компетенций, предусматривающий формирование рекомендаций по опережающей политике подготовки кадров и повышению эффективности использования трудовых ресурсов на предприятиях холдинга АО "Вертолеты России", цитирует АвиаПорт.Ru пресс-релиз АО "Вертолеты России.
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Вертолеты России

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 05:28
  • 30
Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца
  • 20.07 05:26
  • 42
Преемник советских ракет: «Циркон» принципиально изменит ситуацию в мировом океане
  • 20.07 05:19
  • 16
Драйверы большой войны
  • 20.07 05:12
  • 3
Пентагон: ответные меры США на ситуацию вокруг ДРСМД будут готовы через несколько месяцев
  • 20.07 04:46
  • 4
Россия обладает лазерным оружием и ведет разработку гиперзвукового вооружения
  • 20.07 04:34
  • 1
России нечего скрывать, она пригласит иностранных наблюдателей на учения "Запад-2017" - замминистра обороны РФ Фомин
  • 20.07 04:06
  • 25
Атомный подводный крейсер "Томск" Тихоокеанского флота успешно произвел пуск крылатой ракеты
  • 20.07 03:55
  • 195
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 20.07 03:47
  • 37
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 20.07 02:38
  • 16110
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 02:15
  • 1
Супероружие России времен холодной войны (The National Interest, США)
  • 20.07 02:12
  • 1
Тульские оборонные предприятия представили на МАКС-2017 свои ракеты "Гермес" и "Мера"
  • 20.07 01:28
  • 2
Минобороны назвало возможные сроки получения гиперзвуковой авиационной ракеты
  • 19.07 23:50
  • 4
Российские ученые создали уникальную защиту от радиации
  • 19.07 22:34
  • 1
В "Ильюшине" рассказали о проектировании нового сверхтяжелого транспортника
другие обсуждаемые темы