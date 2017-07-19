Первый этап испытаний ПАК ФА завершится в конце 2017 года
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Истребители Т-50
Источник: ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева
ЦАМТО, 19 июля. Первый этап испытаний перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА, Т-50) планируется завершить в декабре текущего года. Об этом заявил главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.
"Нам есть чем гордиться. Первый этап испытаний ПАК ФА закончится в декабре этого года, и со временем этот самолет будет поступать к нам, и наши пилоты будут его осваивать" – отметил он.
"Т-50 является прекрасной машиной, уже показавшей свои возможности в летной программе МАКС-2017", – цитирует В.Бондарева Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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19.07.2017
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