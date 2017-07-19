Обслуживание техники ВКС России по полному жизненному циклу повысило ее исправность



Два последних истребителя Су-30М2 ВКС России по контракту 2012 года (синие бортовые номера "89" и "90", серийные номера 88522 и 88523 соответственно) во время обучения китайского летного состава в Жуковском, сентябрь 2016 года

Источник: Анатолий Бурцев / russianplanes.net Два последних истребителя Су-30М2 ВКС России по контракту 2012 года (синие бортовые номера "89" и "90", серийные номера 88522 и 88523 соответственно) во время обучения китайского летного состава в Жуковском, сентябрь 2016 годаИсточник: Анатолий Бурцев / russianplanes.net

ЦАМТО, 19 июля. Обслуживание авиационной техники в рамках полного жизненного цикла позволило существенно повысить ее исправность на местах, заявил главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Исправность у нас постоянно повышается, есть средства для этого, тем более, мы перешли на полный жизненный цикл по сервисному обслуживанию летательных аппаратов, и это уже дает свои результаты", – сказал он.

По словам В.Бондарева, на авиасалоне МАКС-2017 представлены образцы новейшей техники, которая интересует Воздушно-космические силы.

"Конечно, вы видели много нового – много того, что нас на самом деле интересует и того, что действительно необходимо Воздушно-космическим силам. Мы это, естественно, будем пробовать, будем брать, испытывать, смотреть, а потом ставить на вооружение", – сказал В.Бондарев в беседе с журналистами.

"Мне, как летчику, каждый самолет и вертолет дорог, потому что это огромный труд людей, которые его изобрели, создали, испытали и поставили в строевые части. Поэтому я, конечно, радуюсь за все, что летает в воздухе и не стоит на земле", – цитирует В.Бондарева Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.