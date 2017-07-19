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Роскосмос впервые применил беспилотники при поиске упавших фрагментов ракеты

20.07.2017 ТАСС 68 0
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Работа поисковых групп в зонах падения фрагментов первой и второй ступени ракеты-носителя
Работа поисковых групп в зонах падения фрагментов первой и второй ступени ракеты-носителя
Источник: © КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС

Поиски проводились в Свердловской области и Пермском крае

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Специалисты ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) впервые использовали беспилотные летательные аппараты для контроля пожарной безопасности при поиске фрагментов ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая стартовала 14 июля с Байконура с 73 спутниками.

Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Роскосмоса.

Специалисты предприятий ракетно-космической отрасли во вторник завершили работы в штатных районах падения фрагментов первой ступени и второй ступени ракеты.

"Впервые при проведении поисковых работ для контроля пожарной обстановки специалисты ФГУП "ЦЭНКИ" использовали беспилотные летательные аппараты типа "Грант" с дальностью полета до 100 км, высотой полета до 800 м и точностью фиксации координат до 20 см", - уточнили в госкорпорации.

"Одновременно проводились работы по поиску и эвакуации фрагментов второй ступени ракеты-носителя и головного обтекателя на территории района падения номер 401, расположенного в Свердловской области и Пермском крае", - уточнили в госкорпорации.

Для безопасности населения из района падения фрагментов второй ступени были эвакуированы более 100 человек из числа туристов, лесорубов и промысловиков.
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
БПЛА
Союз-2 РН

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