Гендиректор ЦЭНКИ: специалисты учли плотность населения при выборе района посадки "Орла"

Руководитель Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры — о пусковой кампании 2021 года и подготовке к пилотируемым пускам с космодрома Восточный

28 апреля исполнилось пять лет со дня первого пуска с космодрома Восточный, который находится в Амурской области. Сейчас там действует стартовый и технический комплексы для средних ракет серии "Союз-2". С использованием построенной в объеме пускового минимума инфраструктуры уже осуществлено восемь пусков.

Сейчас на Восточном строится стартовый комплекс под ракету-носитель "Ангара". О дальнейших перспективах, пусковой кампании 2021 года и подготовке к пилотируемым пускам с космодрома в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Руслан Мухамеджанов.

- В 2021 году ожидается увеличение числа пусков с Восточного, готов ли к этому космодром?

- В 2021 году планируется семь запусков космических аппаратов: четыре по коммерческой программе и три по федеральным программам. Космодром к проведению запусков готов и обеспечен всеми материально-техническими средствами, компонентами ракетных топлив, обученным и допущенным к работе персоналом.

Хочу особо отметить, что с 2021 года космодром обеспечивает запуски своим пусковым расчетом: практически без привлечения специалистов филиалов АО "ЦЭНКИ" — НИИ стартовых комплексов Бармина и космического центра "Южный"

- Сохраняются ли планы по завершению строительства первой очереди космодрома Восточный в 2021 году? Как продвигаются работы?

- В 2021 году планируется продолжить строительство девяти объектов первой очереди космодрома, порученных АО "ЦЭНКИ" правительством РФ. Это жилищный фонд, комплекс эксплуатации районов падения, метеорологический комплекс, автомобильные, железные дороги и другие объекты.

В 2021 году будет завершено строительство трех домов суммарно на 258 квартир в микрорайоне Звездный города Циолковский, а также 28 сооружений и инженерных сетей Метеорологического комплекса, который позволит получать, анализировать и обрабатывать данные об опасных явлениях погоды для безопасного пуска ракет-носителей.

Кроме этого, будут закончены и предъявлены застройщику (ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный") ключевые объекты 1-й очереди космодрома: стартовый, технический комплексы и водозаборные сооружения.

- Началась ли работа по проектированию инфраструктуры для пилотируемых пусков с Восточного? Когда начнется ее возведение?

- Во время рабочей поездки на космодром Восточный президента РФ в сентябре 2019 года было принято решение об отработке нового пилотируемого транспортного корабля (ПТК, корабль "Орел" - прим. ТАСС) на ракете-носителе тяжелого класса "Ангара-А5" с первым запуском в беспилотном режиме в 2023 году. В 2024 году запланирован пуск в беспилотном режиме к МКС, а в 2025 году - первый пилотируемый запуск нового корабля.

Определяющими критериями при формировании технических решений по адаптации создаваемого стартового комплекса к отработке ПТК являлись минимизация затрат и максимальное задействование существующей конфигурации создаваемых агрегатов и систем.

Сейчас завершается разработка эскизного проекта на космический комплекс и ведется подготовка к дооборудованию систем и агрегатов, которая начнется в апреле по результатам принятия Государственным заказчиком эскизного проекта и выпуска организационно-распорядительных документов на развертывание работ. К первому запуску ПТК предполагается создание всего необходимого оборудования для проведения всех операций и испытаний космического корабля на стартовом комплексе, за исключением самой посадки экипажа в корабль.

- Какая инфраструктура потребуется для полетов с Восточного в дальний космос?

- Эксплуатация нового пилотируемого корабля после отработки предполагается в составе РКН (ракета космического назначения - прим. ТАСС) сверхтяжелого класса для полетов в дальний космос. Для этого предусмотрена третья очередь создания космодрома Восточный. Она включает возведение универсального стартового комплекса, объектов универсального технического комплекса, объектов подготовки пилотируемого транспортного корабля и центра подготовки космонавтов, авто- и железнодорожной инфраструктуры, объектов энергообеспечения, водоснабжения, дополнительного жилищного фонда и других.

- Ранее генконструктор ЦЭНКИ сообщил, что корабль "Орел" после космического полета будет совершать посадку в районе Оренбурга. Почему был выбран именно этот район? У "Орла" и "Орленка" будет общий район посадки?

Корабли "Орел" и "Орленок" будут иметь общий район посадки, расположенный в районе Оренбурга. Ближайшие населенные пункты — село Крючковка, село Буранычи, село Старицкое, село Цветочное

Для выбора этого района головной разработчик корабля - ПАО "РКК "Энергия" - сформировал перечень требований по плотности населения, геометрии территории, отсутствию лесов, больших рек, водоемов и болот, типу грунтов и отсутствию капитальных строений. Также "Энергия" выдала список координат центров и радиусы возможных районов посадки.

Изначально было выбрано четыре локации вблизи Оренбурга, Орска, Энгельса и Рубцовска. Полностью соответствующими предъявляемым требованиям оказались локации в районах Оренбурга (радиус - 8 км) и Рубцовска (радиус - 10,5 км). Однако Рубцовск находится в 3600 км от изготовителя, куда необходимо будет доставить корабль после приземления, а Оренбург - в 1500 км, что сокращает расходы и время доставки корабля.

- Какие основные работы запланированы по возведению стартового комплекса под ракету-носитель "Ангара" в 2021 году?

- На стартовом сооружении силами АО "ЦЭНКИ" ведутся работы по монтажу закладных частей металлооблицовки газоотражателя, входящих в состав пускового стола. Проводится укрупненная сборка металлоконструкций под монтаж баллонов высокого давления в Централизованном сооружении. Ведется укрупненная сборка оборудования системы заправки жидким кислородом и системы обеспечения азотом.

В этом году запланирован монтаж 19 технологических систем. В стартовом сооружении - монтаж пускового стола весом 700 т и кабель-заправочной башни весом 3000 т. В централизованном сооружении будут смонтированы баллоны высокого давления - 1584 штук весом более 4 т каждый, системы газоснабжения и обеспечения температурного режима. Также запланированы работы по монтажу автоматизированной системы управления технологическим оборудованием в командном пункте, системы заправки нафтилом в технологическом блоке нафтила и криогенных систем в технологическом блоке кислорода и азота.

- В прошлом году после двух пилотируемых пусков стартовый стол на космодроме Байконур получил некритичные повреждения. Как часто после запусков стартовый стол получает повреждения?

- Воздействие газодинамической струи ракеты на стартовый стол одинаковое при проведении как пилотируемых, так и непилотируемых пусков. Поэтому говорить о том, что повреждения были связаны с пилотируемыми программами, нельзя.

Для минимизации результатов последствий пусков конструкторами в состав стартового комплекса введены узлы разового действия, которые в соответствии с эксплуатационной документацией подлежат замене после каждого пуска. Повреждений, имеющих системный характер, на стартовом комплексе нет.

- Ведутся ли на Байконуре подготовительные работы, связанные с реконструкцией стартового стола под ракету-носитель "Союз-5"?

- Проект "Байтерек" предполагает глубокую модернизацию имеющихся на космодроме Байконур объектов наземной космической инфраструктуры ракетно-космического комплекса "Зенит-М".

За счет бюджетных средств Республики Казахстан АО "ЦЭНКИ" предстоит модернизировать технический и стартовый комплексы, а также создать с нуля учебно-тренировочные средства. На эти цели казахстанская сторона выделяет 88 млрд тенге. Российская сторона вносит свой вклад в проект путем разработки и создания ракеты "Союз-5"

Отличительными особенностями нового комплекса являются его экологичность (компоненты топлива - кислород и нафтил), повышенная грузоподъемность (17,5 т на опорную орбиту), рыночная привлекательность (стоимость пуска - в пределах $50-55 млн, головной обтекатель диаметром 5,2 м).

Несмотря на пандемию, в прошлом году успешно были завершены рекогносцировочные работы на космодроме. Сейчас завершается разработка эскизного проекта в московских филиалах АО "ЦЭНКИ", развернута активная предконтрактная работа со строительным блоком. Проводить проектирование и строительно-монтажные работы будет серьезный казахстанский холдинг - "Базис".

"Союз-5" будет запускаться только с космодрома Байконур. Создание комплекса не только создаст новые рабочие места, но и позволит жить космодрому после свертывания ряда других программ.

- Какова судьба "Гагаринского старта"? Подписано ли соглашение о его модернизации?

- Сейчас госкорпорацией "Роскосмос" совместно с партнерами из Казахстана и ОАЭ прорабатывается вопрос модернизации этого старта под ракету "Союз-2". Базовые основы и условия реализации проекта нашли свое отражение в проекте трехстороннего межправительственного соглашения, которое согласовано федеральными органами исполнительной власти РФ и в настоящее время проходит согласование в государственных структурах Казахстана и ОАЭ.

По завершении подготовительных работ и подписания межправительственного соглашения планируется заключить с АО "ЦЭНКИ" контракт на модернизацию стартового комплекса сроком на три года. Точные даты реализации проекта пока не определены.

- Ведется ли разработка перспективных технологий для поиска и эвакуации отделяемых частей ракет, чтобы ускорить процесс? Какие технологии разрабатываются?

- В настоящее время АО "ЦЭНКИ" выполняет опытно-конструкторские работы "КЭРП-Восток". В них, помимо открытия новых районов падения отделяющихся частей ракеты-носителя "Ангара-А5" и модернизации (уменьшения размеров) существующих районов падения отделяющихся частей ракеты-носителя "Союз-2", предусматривается создание специальных технических средств.

Так, например, разрабатываются новые радиолокационные станции мобильного базирования, способные к перемещению как на автомобильном шасси, так и в грузовой кабине вертолета Ми-8. Эти станции работают по фрагментам отделяющихся частей всех типов ракеты-носителя на пассивном участке полета, обрабатывают полученную измерительную информацию и выдают координаты прогнозируемых точек падения упавших фрагментов. Мы уже опробовали данную технологию и при пусках с космодромов Байконур и Восточный.

Кроме того, для снижения количества полетного времени вертолетов Ми-8 для поисковых работ мы начали широко применять беспилотные воздушные суда среднего (до 50 км) и дальнего (до 100 км) радиуса действия, что позволило сократить финансовые затраты.

Следующей идеей является реализация предложений по установке на составные части ракеты специальных датчиков, сигнализирующих о своем местоположении после падения на Землю, при этом приемная аппаратура может устанавливаться как на борту вертолета, так и на БПЛА.