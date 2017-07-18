МАКС взлетел на МС-21
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МАКС-2017
Источник: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
На авиасалоне подписаны первые контракты на поставку российской авиатехники
Начало работы авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском ознаменовалось подписанием нескольких контрактов на поставку самолета МС-21, первый полет которого состоялся в мае. Росавиация, получившая весной полномочия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по сертификации производителей и авиатехники, выдала авиационному и учебному центру Boeing в Сколково сертификат.
Работа международного авиакосмического салона МАКС началась с подписания двух крупных контрактов на поставку самолета МС-21–300. Его первый полет состоялся в мае. Лизинговая компания "Ильюшин финанс Ко" (основной акционер "Объединенная авиастроительная корпорация") договорилась с Red Wings (на 100% принадлежит ИФК) о передаче в операционный лизинг 16 самолетов. Договор подписан на 12 лет. Поставки запланированы на 2019–2020 годы. Самолеты будут поставляться в моноклассной компоновке на 211 мест. На четыре из них будут установлены российские двигатели ПД-14, на остальные — канадские PW1400G.
Подписанный договор — это развитие заключенного в 2013 году между сторонами предварительного соглашения на десять МС-21.
Глава ИФК Александр Рубцов ранее говорил в интервью Aviation Explorer о том, что ИФК активно лоббирует удлиненный вариант МС-21–400, поскольку он близок по экономике и сравним по эффективности транспортной работы с широкофюзеляжными самолетами. При этом по числу кресел, 256, он будет больше самых вместительных вариантов Boeing 737 (вариант MAX 10) и Airbus A321neo.
ИФК также подписала соглашение о намерениях с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" на поставку 15 самолетов МС-21. До конца 2017 года должны быть утверждены основные условия операционного лизинга.
Еще одним значимым событием начала работы авиасалона стали договоренности Росавиации и Boeing о сертификации авиационного и научно-исследовательского центра американского концерна, расположенного в Сколково.
До ноября 2015 года функции сертификации разработчика и производителя авиатехники находились в ведении Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Затем были переданы Минпромторгу, а в апреле были окончательно закреплены за Росавиацией.
Сертификация распространяется на два полнопилотажных тренажера 737NG и 777. В центре предусматривается установка двух дополнительных тренажеров. К концу года планируется поставка третьего полнопилотажного тренажера 737NG российского производства.
Елизавета Кузнецова, Жуковский
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18.07.2017
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