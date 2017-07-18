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Двигателям для Як-130 повысили ресурс в два с половиной раза

20.07.2017 Lenta.ru 85 0
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AI-222-25
Семейство украинских двухконтурных турбореактивных двигателей АИ-222 Источник: http://wikimedia.org/

Московский Центр газотурбостроения "Салют" (входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации, ОДК) завершил испытания новой версии двигателя АИ-222-25, устанавливаемого на учебно-боевых самолетах Як-130. Об этом "Ленте.ру" сообщили в пресс-службе ОДК.

До сего момента турбореактивный двигатель АИ-222-25 был сертифицирован на межремонтный период в 600 часов и на общий назначенный ресурс в 1200 часов. После завершения испытаний эти значения увеличены до 1500 и 3000 часов соответственно.

Испытательные работы проводились на двигателе №001C — первом изделии, собранном только на российских комплектующих, произведенных на "Салюте" и на Омском моторостроительном объединении имени П.И. Баранова. До 2015 года двигатель наполовину собирался из узлов и агрегатов украинского производства.

Также в пресс-службе сообщили, что внедрена методика модульного ремонта двигателей АИ-222-25, позволяющая производить локальный восстановительный ремонт и замену составных узлов непосредственно в условиях эксплуатации.

Двигатель АИ-222-25 разработан Запорожским МКБ "Прогресс" имени А. Г. Ивченко (Украина). Создавался с 1999 года, государственные испытания завершены в 2008-м. Производство с 2004 года осваивалось на "Салюте", а также на Украине ("Мотор Сич").

Устанавливаются на учебно-боевые самолеты Як-130, выпускаемые Иркутским авиазаводом НПК "Иркут".
18.07.2017
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Страны
Россия
Украина
Продукция
АИ-222
Як-130
Компании
ИАЗ
ИРКУТ НПК
Мотор Сич
ОДК УК
ОМКБ
Салют НПЦГ

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