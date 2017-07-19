В ОАК назвали боевые самолеты для новой госпрограммы вооружений



Посадка самолета Су-34. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Ульяна Соловьева Посадка самолета Су-34. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Ульяна Соловьева

В рамках новой Государственной программы вооружений на период 2018-2025 годов Объединенная авиастроительная корпорация поставит военным самолеты МиГ-35, Су-30СМ, Су-34 и Су-35С. Об этом в интервью "Коммерсанту" заявил глава компании Юрий Слюсарь.

Он отметил, что закупка МиГ-35 в палубной версии "зависит от заказчика", уточнив, что новых закупок МиГ-29К для флота, скорее всего, не будет, так как "имеющегося состава достаточно".

Слюсарь добавил, что компания считает возобновление выпуска корабельного перехватчика Су-33 нецелесообразным, так как эти задачи теперь могут решать новые легкие многоцелевые самолеты.

Самолеты Су-35С поставлялись военным по двум контрактам, заключенным в 2009 годы (завершен в 2016-м) и 2015-м (действует до 2020-го). По ним должны быть переданы 98 самолетов.

Су-30СМ передавались ВВС и морской авиации с 2012 года. На данный момент заказано суммарно 116 самолетов, из которых военные получили свыше 80 машин.

Су-34 строится по двум контрактам: 2008 года на 32 машины и 2012 года еще на 92 бомбардировщика. Сейчас в войсках около 100 таких самолетов.

МиГ-35 продолжает программу испытаний, и на сегодняшний день военными не закупался. Ранее предполагалось, что в период действия Государственной программы вооружений на период 2011-2020 должны были быть построены 37 таких машин для ВВС.