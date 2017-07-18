Чемезов рассказал о работах по авиадвигателю высокой мощности ПД-35
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Сергей Чемезов
Источник: izvestia.ru
Двигатель ПД-35 появится в в готовом виде и будет выведен на испытания не ранее 2020 года. Об этом, как передает корреспондент "Ленты.ру", заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время пресс-конференции на авиасало6не МАКС-2017.
Ранее, в ноябре 2016 года, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ПД-35 будет иметь номинальную тягу не ниже 33 тонн, а максимальная до 40 тонн.
ПД-35 с лета 2016 года создается кооперацией из пермского АО "Авиадвигатель" и рыбинского НПО "Сатурн". Двигатель предполагается использовать на широкофюзеляжных пассажирских авиалайнерах, в частности на российско-китайском самолете, создаваемом по проекту ШФДМС (C929).
Объем инвестиций в проект двигателя составляет 180 миллиардов рублей в расчете на шесть лет. Примерно треть из них будет потрачено на строительство испытательных стендов и лабораторий.
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18.07.2017
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