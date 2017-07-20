Минобороны назвало возможные сроки получения гиперзвуковой авиационной ракеты
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Российский "Циркон" летает со скоростью в 8 Махов.
Источник: Проектный эскиз гиперзвуковой ракеты
Минобороны России рассчитывает на рубеже 2020-2022 годов получить авиационные ракеты, летающие на гиперзвуковых скоростях (в пять и более раз выше скорости звука). Об этом на авиасалоне МАКС-2017 сообщил замглавы военного ведомства Юрий Борисов, передает ТАСС.
"В авиационной промышленности, в ОАК [Объединенной авиастроительной корпорации] существуют планы по созданию различных версий авиационных средств с использованием гиперзвуковых технологий. Но здесь пока это вопрос больше к ним. Мы надеемся получить оружие", — сказал Борисов.
В ноябре 2016 года источник в Минобороны сообщил "Ленте.ру" о начале испытаний гиперзвуковой ракеты для дальней авиации. Перспективное вооружение тестировалось со сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М. Новые ракеты предназначены для поражения наземных целей и боевых кораблей противника.
"Эта разработка идет в рамках большой программы создания гиперзвуковых аппаратов для воздушно-космических сил, флота и стратегических ядерных сил. Некоторые образцы уже доведены до серии, что-то еще только на стадии исследований", — рассказал источник.
До этого генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов заявлял, что гиперзвуковое вооружение может появиться в России в начале следующего десятилетия.
В числе известных программ разработки гиперзвукового оружия для Вооруженных сил России можно отметить противокорабельные ракеты "Циркон" (3М22). Они разрабатываются в корпорации "Тактическое ракетное вооружение" как минимум с 2011 года. Предполагается, что их примут на вооружение к концу 2020-х годов и они войдут в арсенал модернизированных ракетоносцев проекта 949АМ, новых многоцелевых субмарин проекта 885 и 885М, тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта 1144 и надводных кораблей перспективного типа "Лидер".
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18.07.2017
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Враг
8077
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№1
20.07.2017 01:21
А на картинке, как всегда, американская X-51.
Про "Циркон" не известно вообще ничего: ни дальность, ни масса БЧ. Тоже летает прототип (на сколько успешно? Через плазму удаётся держать с ней устойчивую связь? ГСН работает без проблем?) и ещё не решили какой будет ракета хотя бы примерно?
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C162938X
346
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№2
20.07.2017 01:28
Цитата, Враг сообщ. №1
А на картинке, как всегда, американская X-51.
Т.е. вы, как всегда, реагируете только на картинки, а текстовый контент, как всегда, мимо "серых ушей под каской"? Ну что ж, кому-то и "мурзилки" и "весёлые картинки" - главный аргумент... По-видимому, вы по психологии "визуализатор", т.е. по типу характера "человек-образ", и символьную информацию не воспринимаете полностью... К тому же ещё и "холерик" по эмоциональному психотипу... По основной специальности и средствам зарабатывания на жизнь, случайно, не "веб-дизайнер"?
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