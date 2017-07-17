Спецназ ВВО получил на вооружение большую партию новых армейских внедорожников на базе УАЗ
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Автомобили УАЗ-3163-103 "Патриот"
Источник: www.vestnik-rm.ru
ЦАМТО, 17 июля. На вооружение соединения специального назначения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, поступила большая партия новых армейских внедорожников на базе УАЗ -3163 "пикап".
Автомобили повышенной проходимости оборудованы каркасом для установки опорно-поворотного кольца в целях размещения вооружения и средств защиты от осколков, тентом со съемной накидкой в верхней части.
Автомобили могут одновременно оснащаться крупнокалиберным пулеметом "Корд" и 30-мм гранатометом "АТС-17".
Военнослужащие в ближайшее время приступят к освоению новой техники, которая позволит увеличить мобильность подразделений специального назначения и эффективность выполнения задач по предназначению, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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17.07.2017
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