Спецназ ВВО получил на вооружение большую партию новых армейских внедорожников на базе УАЗ



Автомобили УАЗ-3163-103 "Патриот"

Источник: www.vestnik-rm.ru Автомобили УАЗ-3163-103 "Патриот"Источник: www.vestnik-rm.ru

ЦАМТО, 17 июля. На вооружение соединения специального назначения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, поступила большая партия новых армейских внедорожников на базе УАЗ -3163 "пикап".

Автомобили повышенной проходимости оборудованы каркасом для установки опорно-поворотного кольца в целях размещения вооружения и средств защиты от осколков, тентом со съемной накидкой в верхней части.

Автомобили могут одновременно оснащаться крупнокалиберным пулеметом "Корд" и 30-мм гранатометом "АТС-17".

Военнослужащие в ближайшее время приступят к освоению новой техники, которая позволит увеличить мобильность подразделений специального назначения и эффективность выполнения задач по предназначению, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.