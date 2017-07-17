Китайская компания CASC начала летные испытания серийного БЛА CH-5



Китайский ударный БЛА СН-5 (Cai Нong 5)

Источник: ССTV Китайский ударный БЛА СН-5 (Cai Нong 5)Источник: ССTV

ЦАМТО, 17 июля. Китайская государственная ракетно-космической корпорация CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) приступила к летным испытаниям серийной версии БЛА CH-5 (Cai Hong /"Радуга"), сообщило агентство Xinhua.

Первый полет серийного БЛА состоялся 14 июля на севере Китая (в провинции Хэбэй).

По информации главного инженера проекта БЛА Cai Hong в Китайской академии авиационной аэродинамики CAAA (Academy of Aerospace Aerodynamics) корпорации CASC Ши Вена (Shi Wen), разработчики выполнили ряд модификаций после начала испытаний опытного образца для улучшения боевых возможностей серийного БЛА.

Как заявлено, размах крыла БЛА составляет 21 м, грузоподъемность – до 1000 кг, продолжительность полета – 60 ч, дальность полета – более 10000 км. CH-5 сможет применяться и для решения гражданских задач, включая разведку полезных ископаемых, защиту морских ресурсов, поддержку операций по ликвидации последствий стихийных бедствий, охраны правопорядка на море.

Компания намерена продолжить летные испытания CH-5 с целью дальнейшего совершенствования его характеристик.

Как сообщал ЦАМТО, разведывательно-ударный средневысотный БЛА большой продолжительности полета (MALE) CH-5 впервые был продемонстрирован в ноябре 2016 года в ходе авиасалона Airshow China-2016. Он предназначен для ведения разведки, патрулирования, целеуказания и нанесения ударов по наземным целям. Опытный образец БЛА, разработанный Китайской академией авиационной аэродинамики CAAA корпорации CASC, выполнил первый полет в августе 2015 года.

Судя по фотографиям, серийная версия внешне отличается от ранее демонстрировавшегося прототипа. Как сообщалось ранее, опытный образец представлял собой моноплан с низкорасположенным крылом, V-образным хвостовым оперением, подфюзеляжным килем, турбовинтовым двигателем с трехлопастным винтом. Крылья и хвостовое оперение имели прямоугольную форму. Размах крыла БЛА – 20 м, длина – 11 м, максимальная взлетная масса – 3,3 т.

Серийный образец представляет собой среднеплан. Хвостовое оперение имеет трапециевидную форму. Существенно изменилась и форма фюзеляжа, в частности, обтекатель РЛС в передней части БЛА. Изменена форма воздухозаборника.

Как сообщалось, БЛА может нести различную полезную нагрузку (до 200 кг во внутреннем отсеке), включая установленную в носовой части электрооптическую/ИК станцию наблюдения, РЛС с синтезированной апертурой, лазерный дальномер/целеуказатель, мультиспектральные датчики. Продемонстрированный в 2016 году БЛА нес боеприпасы на шести подкрыльевых узлах подвески. На ближних к фюзеляжу пилонах были размещены счетверенные пусковые установки с новыми ПТУР AR-2, а еще на двух – по паре 45-кг ПТУР малой дальности AR-1 с полуактивным лазерным наведением.