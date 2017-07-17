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Эшелон с военной техникой из Китая прибыл в Новосибирск для участия в конкурсе разведчиков в рамках АрМИ-2017

18.07.2017 ЦАМТО 380 0
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Китайский военный
АрМИ-2016. Китайский военный на "Морском десанте"
Источник: Виталий Невар/ТАСС

ЦАМТО, 17 июля. Эшелон с военной техникой Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 14 июля прибыл на железнодорожную станцию Новосибирск для участия в международном конкурсе разведчиков в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017).

Эшелон с китайскими боевыми машинами пехоты, внедорожниками и грузовой техникой отправился 28 июня из г.Гуанчжоу и 14 июля прибыл на станцию разгрузки Новосибирск-Южный. Эшелон в общей сложности преодолел почти 5 тыс. км.

После разгрузки технику доставят в специально оборудованные места хранения, в которых предусмотрена возможность ее технического обслуживания и подготовки к предстоящим состязаниям. На данной технике китайские военные будут состязаться в конкурсе механиков-водителей разведывательных подразделений.

В международном конкурсе "Отличники войсковой разведки-2017", который пройдет с 29 июля по 6 августа на полигоне Кольцово Новосибирского высшего военного командного училища, примут участие команды из Белоруссии, России, Армении, Казахстана, Узбекистана, Египта, Зимбабве и Китая.

Конкурс "Отличники войсковой разведки" пройдет в пять этапов, включающих стрельбу из различных видов оружия, вождение боевой машины пехоты в сложных условиях местности, выполнение нормативов по посадке и высадке из вертолета, выхода разведывательного отделения в тыл противника, а также проведения разведывательной засады, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
17.07.2017
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Армения
Белоруссия
Египет
Зимбабве
Казахстан
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Россия
Узбекистан
Компании
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