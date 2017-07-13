Большой десантный корабль "Кондопога" провел артиллерийские стрельбы в Баренцевом море
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Большой десантный корабль проекта 775 «Кондопога»
Источник: www.korabli.eu
Экипажу корабля также предстоит отработать высадку морского десанта на необорудованное побережье
МУРМАНСК, 13 июля. /ТАСС/. Большой десантный корабль "Кондопога" Кольской флотилии разнородных сил Северного флота провел в Баренцевом море стрельбы из артиллерийских установок АК-725 по морской и наземной целям. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе флота.
"Также боевые расчеты произвели расстрел макета плавающей мины и приняли участие в учении по противовоздушной обороне с выполнением боевой стрельбы по имитированной воздушной цели", - говорится в сообщении. Экипаж провел учения по организации минных постановок, а также отработал задачи противодиверсионной обороны при стоянке на незащищенном рейде.
Экипажу "Кондопоги" и подразделениям морской пехоты предстоит отработать погрузку плавающей бронетехники на корабль как с берега, так и в море. Кроме того, будет отрабатываться высадка морского десанта на необорудованное побережье.
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13.07.2017
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