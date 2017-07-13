Бахрейн хотел бы расширить военное и военно-техническое сотрудничество с Россией
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и король Бахрейна Хамад бен Исе Аль Халифе на открытии международного военно-технического форума "Армия-2016"
Источник: Марина Лысцева/ТАСС
ЦАМТО, 13 июля. Бахрейн хотел бы расширить военное и военно-техническое сотрудничество с Россией и призывает Москву более активно присутствовать в регионе Персидского залива. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил посол Бахрейна в РФ Ахмед ас-Саати.
"Большинство наших партнеров – западные страны. В основном, мы покупаем оружие и технику у западных стран. Но мы хотели бы расширить сотрудничество и с Российской Федерацией также", – сказал Ахмед ас-Саати на презентации Бахрейнской Международной оборонной выставки и конференции (BIDEC), которая пройдет в королевстве 16-18 октября.
Как отметил посол, его страна стремится диверсифицировать военно-техническое сотрудничество, включить в него большее количество стран, среди которых важное место занимает и Россия. "Бахрейн – маленькое государство, но мы обладаем достаточными возможностями для того, чтобы стать своего рода окном в наш регион. Поэтому, я считаю, что у российских компаний поистине уникальный шанс сделать это посредством своего участия в предстоящих в октябре мероприятиях", – цитирует "РИА Новости" Ахмеда ас-Саати.
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13.07.2017
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