На Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" будет представлено около 1,5 тыс. экспонатов ВВСТ
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Дивизионная самоходная гаубица 2С19М2 "Мста-С" калибра 152 мм
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС
ЦАМТО, 13 июля. В III Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" примут участие более 300 предприятий оборонно-промышленного комплекса, будет представлено около 1,5 тыс. экспонатов ВВСТ.
На форуме специалисты Департамента Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа примут участие в подписании государственных контрактов по ГОЗ с предприятиями ОПК на поставку различных видов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).
"Впервые в рамках форума на выставочной площадке "РОСАРМЭКСПО" будет продемонстрирована техника Сухопутных войск", – сообщил руководитель Департамента контр-адмирал А.Вернигора.
Он также отметил, что наибольший интерес, несомненно, будут представлять новые средства обнаружения, распознавания и сопровождения целей, автоматизированные системы управления оружием и воинскими подразделениями; модернизированные к современному уровню артиллерийские системы "Мста-С", средства артиллерийской разведки; унифицированные межвидовые модульные универсальные боевые платформы "Армата", "Курганец-25", "Бумеранг".
Не останутся без внимания зенитные ракетные комплексы и новейшие разработки образцов комплексов с беспилотными летательными аппаратами.
Ожидается традиционно высокий интерес к перспективному отечественному стрелковому вооружению и новейшей российской автотехнике.
Много интересных предложений представят производители морского и авиационного вооружения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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13.07.2017
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