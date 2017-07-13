На Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" будет представлено около 1,5 тыс. экспонатов ВВСТ



Дивизионная самоходная гаубица 2С19М2 "Мста-С" калибра 152 мм

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС Дивизионная самоходная гаубица 2С19М2 "Мста-С" калибра 152 ммИсточник: Сергей Савостьянов/ТАСС

ЦАМТО, 13 июля. В III Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" примут участие более 300 предприятий оборонно-промышленного комплекса, будет представлено около 1,5 тыс. экспонатов ВВСТ.

На форуме специалисты Департамента Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа примут участие в подписании государственных контрактов по ГОЗ с предприятиями ОПК на поставку различных видов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

"Впервые в рамках форума на выставочной площадке "РОСАРМЭКСПО" будет продемонстрирована техника Сухопутных войск", – сообщил руководитель Департамента контр-адмирал А.Вернигора.

Он также отметил, что наибольший интерес, несомненно, будут представлять новые средства обнаружения, распознавания и сопровождения целей, автоматизированные системы управления оружием и воинскими подразделениями; модернизированные к современному уровню артиллерийские системы "Мста-С", средства артиллерийской разведки; унифицированные межвидовые модульные универсальные боевые платформы "Армата", "Курганец-25", "Бумеранг".

Не останутся без внимания зенитные ракетные комплексы и новейшие разработки образцов комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

Ожидается традиционно высокий интерес к перспективному отечественному стрелковому вооружению и новейшей российской автотехнике.

Много интересных предложений представят производители морского и авиационного вооружения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.