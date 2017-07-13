Специалисты РФ готовы вылететь в Бангладеш для расследования причин крушения Як-130



Один из первых шести учебно-боевых самолетов Як-130, полученных ВВС Бангладеш - самолет с бортовым номером "15103" (заводской номер 130.12.02-0103). Бангабандху (Дакка), 01.12.2015

Источник: sayeem / Bangladesh Air Force B.A.F / www.facebook.com/BAF.01 Один из первых шести учебно-боевых самолетов Як-130, полученных ВВС Бангладеш - самолет с бортовым номером "15103" (заводской номер 130.12.02-0103). Бангабандху (Дакка), 01.12.2015Источник: sayeem / Bangladesh Air Force B.A.F / www.facebook.com/BAF.01

Оба пилота самолета успели катапультироваться

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российские специалисты готовы в ближайшее время вылететь в Бангладеш для помощи в расследовании причин крушения учебно-боевого самолета Як-130, принадлежащего ВВС страны.

Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Мария Воробьева.

Ранее газета Dhaka Tribune со ссылкой на представителя Вооруженных сил Бангладеш полковника Рашидула Хасана сообщила, что самолет потерпел крушение в ходе тренировочного полета недалеко от города Читтагонг, оба пилота не пострадали. Как передает издание, это двухместный учебно-боевой самолет российского производства, переданный ВВС Бангладеш в рамках заключенного в 2013 году контракта на поставку 16 самолетов.

"ФСВТС России проинформирована о факте крушения российского самолета Як-130 в Бангладеш. По имеющейся информации, оба пилота катапультировались. Оперативно создается комиссия по расследованию причин происшествия. Российские специалисты готовы в ближайшее время вылететь в страну", - сказала Воробьева.

По ее словам, Бангладеш подтвердил готовность предоставить материалы объективного контроля.

О самолете

Як-130 - двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения, предназначенный для обучения и боевой подготовки летного состава и боевого применения в простых и сложных метеоусловиях по воздушным и наземным целям. По своим характеристикам эта машина близка к показателям современных истребителей с дозвуковой скоростью полета, что позволяет использовать ее для подготовки пилотов боевых самолетов поколений 4+ и 5.

Также Як-130 неприхотлив относительно условий базирования и способен садиться на неподготовленные площадки.