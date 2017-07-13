Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Специалисты РФ готовы вылететь в Бангладеш для расследования причин крушения Як-130

14.07.2017 ТАСС 147 0
0
Понравилась новость?
 0
УБС Як-130
Один из первых шести учебно-боевых самолетов Як-130, полученных ВВС Бангладеш - самолет с бортовым номером "15103" (заводской номер 130.12.02-0103). Бангабандху (Дакка), 01.12.2015
Источник: sayeem / Bangladesh Air Force B.A.F / www.facebook.com/BAF.01

Оба пилота самолета успели катапультироваться

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российские специалисты готовы в ближайшее время вылететь в Бангладеш для помощи в расследовании причин крушения учебно-боевого самолета Як-130, принадлежащего ВВС страны.

Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Мария Воробьева.

Ранее газета Dhaka Tribune со ссылкой на представителя Вооруженных сил Бангладеш полковника Рашидула Хасана сообщила, что самолет потерпел крушение в ходе тренировочного полета недалеко от города Читтагонг, оба пилота не пострадали. Как передает издание, это двухместный учебно-боевой самолет российского производства, переданный ВВС Бангладеш в рамках заключенного в 2013 году контракта на поставку 16 самолетов.

"ФСВТС России проинформирована о факте крушения российского самолета Як-130 в Бангладеш. По имеющейся информации, оба пилота катапультировались. Оперативно создается комиссия по расследованию причин происшествия. Российские специалисты готовы в ближайшее время вылететь в страну", - сказала Воробьева.

По ее словам, Бангладеш подтвердил готовность предоставить материалы объективного контроля.

О самолете

Як-130 - двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения, предназначенный для обучения и боевой подготовки летного состава и боевого применения в простых и сложных метеоусловиях по воздушным и наземным целям. По своим характеристикам эта машина близка к показателям современных истребителей с дозвуковой скоростью полета, что позволяет использовать ее для подготовки пилотов боевых самолетов поколений 4+ и 5.

Также Як-130 неприхотлив относительно условий базирования и способен садиться на неподготовленные площадки.
13.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Бангладеш
Россия
Продукция
Як-130
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
Истребитель 5 поколения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.07 06:39
  • 1
В ВВО более 250 женщин-военнослужащих прошли "обкатку" танками в этом году
  • 14.07 06:33
  • 1
На учениях под Хабаровском спецназ воспользовался "Терминатором"
  • 14.07 06:18
  • 1
Около 140 тысяч российских школьников вступили в движение "Юнармия"
  • 14.07 03:51
  • 292
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 14.07 03:37
  • 5189
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 14.07 02:36
  • 1
Мотострелки ЦВО под Самарой получили по Гособоронзаказу новые "УАЗ Патриот" с пулеметами и гранатометами
  • 14.07 00:43
  • 68
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 14.07 00:16
  • 111
22350. Переход из одной весовой категории в другую?
  • 13.07 23:41
  • 28
Новейший российский экраноплан "Чайка" планируют поставлять за рубеж
  • 13.07 22:43
  • 48
Несбывшиеся надежды белорусского ВПК
  • 13.07 21:48
  • 4
Зонд Juno начал передачу данных о Большом красном пятне Юпитера
  • 13.07 21:19
  • 16084
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.07 20:43
  • 39
Неуязвимая "Армата". Защиту новейшего танка не пробьет даже "Джавелин"
  • 13.07 20:28
  • 3
В России разработали "нервную систему" для самолетов будущего
  • 13.07 19:42
  • 2
Зеленодольский завод построит скоростные суда для ОАЭ
другие обсуждаемые темы