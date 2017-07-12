Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ирак получил из Италии заказанные в 1980 году корабли

13.07.2017 Lenta.ru 124 0
0
Понравилась новость?
 0

Ирак получил заказанные правительством Саддама Хусейна в 1980 году корветы типа "Ассад" итальянской постройки, более тридцати лет отстаивавшиеся на приколе в итальянской военно-морской базе Специя. Фотографии кораблей, находящихся в порту Умм-Каср, были опубликованы пользователями иракской группы Tactical Cell в Facebook.

Как отмечает российский блог bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий, корветы "Муса бин Нусейр" и "Тарик бин Зияд", названные в честь полководцев времен арабского завоевания Испании, построены в рамках контракта на 2,4 миллиарда долларов, заключенного в 1980 году. Соглашение предусматривало строительство для ВМС Ирака соединения кораблей в составе четырех фрегатов типа "Лупо", шести корветов типа "Ассад", танкера снабжения и плавучего дока.

После начала ирано-ираской войны правительство Саддама Хусейна смогло частично оплатить лишь док, танкер и два корвета, которые были формально переданы иракским экипажам в 1986 году, но задержаны в Италии до окончательной уплаты. Док и танкер успели в 1986 году уйти в Египет, где дальнейший переход в Ирак был приостановлен из-за продолжавшихся боевых действий, а затем отменен после агрессии Ирака против Кувейта в 1991 году.

Остальные корабли были распроданы в 1990-е, когда Ирак находился под действием санкций. Четыре фрегата вошли в состав ВМС Италии как корабли типа "Артильери" (два из них остаются в составе флота, один списан и один находится в резерве), четыре корвета были проданы Малайзии.

В 2000-х годах новое правительство Ирака начало переговоры о передаче кораблей и судов. В 2010 году в Ирак доставили плавучий док, используемый теперь в гражданских целях. В 2011 году Ирак заключил соглашение с фирмой Fincantieri о ремонте, модернизации и возвращении корветов "Муса бин Нусейр" и "Тарик бин Зияд", а также танкера "Агнадин". Соглашение предусматривало возвращение Ираку двух корветов с ремонтом и модернизацией на общую сумму 300 миллионов долларов. Стоящий в Александрии танкер, по всей видимости, ремонтироваться не будет и пойдет на слом.

Как отмечает bmpd, подписанное соглашение о ремонте и модернизации корветов, очевидно, не было выполнено, и корабли переданы в техническом облике первой половины 1980-х годов. Это вызывает вопросы об их боеготовности.
12.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Ирак
Иран
Испания
Италия
Кувейт
Малайзия
Россия
Компании
Fincantieri
ЦАСТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.07 15:01
  • 4
Сдача строящихся атомных ледоколов проекта 22220 перенесена
  • 13.07 14:42
  • 102
22350. Переход из одной весовой категории в другую?
  • 13.07 14:32
  • 4
В Австрии "Тайфун", на Тайване - "Мираж-2000"
  • 13.07 14:32
  • 1
СТАН усиливает работу в области стратегичеcких проектов
  • 13.07 13:36
  • 36
Неуязвимая "Армата". Защиту новейшего танка не пробьет даже "Джавелин"
  • 13.07 13:06
  • 1
Стоимость корветов, строящихся на Северной верфи
  • 13.07 12:31
  • 5180
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.07 11:52
  • 24
Новейший российский экраноплан "Чайка" планируют поставлять за рубеж
  • 13.07 11:43
  • 62
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 13.07 09:44
  • 8
Военно-морской флот получит модернизированные тепловые торпеды УГСТ
  • 13.07 07:13
  • 2
В России разработали "нервную систему" для самолетов будущего
  • 13.07 06:30
  • 1
НОАК начала переброску снаряжения в Россию для участия в Армейских играх
  • 13.07 03:54
  • 20
Испытания новейшей торпеды «Футляр» планируется завершить в 2017 году
  • 13.07 03:53
  • 291
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.07 03:47
  • 1
Герои войны: потери Вооруженных сил РФ в ходе сирийской операции
другие обсуждаемые темы