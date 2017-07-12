Ирак получил из Италии заказанные в 1980 году корабли
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Ирак получил заказанные правительством Саддама Хусейна в 1980 году корветы типа "Ассад" итальянской постройки, более тридцати лет отстаивавшиеся на приколе в итальянской военно-морской базе Специя. Фотографии кораблей, находящихся в порту Умм-Каср, были опубликованы пользователями иракской группы Tactical Cell в Facebook.
Как отмечает российский блог bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий, корветы "Муса бин Нусейр" и "Тарик бин Зияд", названные в честь полководцев времен арабского завоевания Испании, построены в рамках контракта на 2,4 миллиарда долларов, заключенного в 1980 году. Соглашение предусматривало строительство для ВМС Ирака соединения кораблей в составе четырех фрегатов типа "Лупо", шести корветов типа "Ассад", танкера снабжения и плавучего дока.
После начала ирано-ираской войны правительство Саддама Хусейна смогло частично оплатить лишь док, танкер и два корвета, которые были формально переданы иракским экипажам в 1986 году, но задержаны в Италии до окончательной уплаты. Док и танкер успели в 1986 году уйти в Египет, где дальнейший переход в Ирак был приостановлен из-за продолжавшихся боевых действий, а затем отменен после агрессии Ирака против Кувейта в 1991 году.
Остальные корабли были распроданы в 1990-е, когда Ирак находился под действием санкций. Четыре фрегата вошли в состав ВМС Италии как корабли типа "Артильери" (два из них остаются в составе флота, один списан и один находится в резерве), четыре корвета были проданы Малайзии.
В 2000-х годах новое правительство Ирака начало переговоры о передаче кораблей и судов. В 2010 году в Ирак доставили плавучий док, используемый теперь в гражданских целях. В 2011 году Ирак заключил соглашение с фирмой Fincantieri о ремонте, модернизации и возвращении корветов "Муса бин Нусейр" и "Тарик бин Зияд", а также танкера "Агнадин". Соглашение предусматривало возвращение Ираку двух корветов с ремонтом и модернизацией на общую сумму 300 миллионов долларов. Стоящий в Александрии танкер, по всей видимости, ремонтироваться не будет и пойдет на слом.
Как отмечает bmpd, подписанное соглашение о ремонте и модернизации корветов, очевидно, не было выполнено, и корабли переданы в техническом облике первой половины 1980-х годов. Это вызывает вопросы об их боеготовности.
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12.07.2017
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