Более 3,5 тыс. военных из 29 стран примут участие в АрМИ-2017
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Источник: © Виталий Невар/ТАСС
Всего в маневрах будут участвовать 134 команды
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Более 3,5 тысячи военных из 29 стран примут участие в Армейских международных играх (АрМИ-2017).
Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
"За право называться настоящими асами управления боевой техникой, самыми слаженными и сплоченными экипажами и подразделениями, самыми быстрыми и точными стрелками вступят в борьбу 134 команды. Более 3,5 тыс. военнослужащих из 29 стран Европы, Азии, Центральной и Латинской Америки, Африки", - сказали в ведомстве.
АрМИ-2017 состоят из 28 конкурсов по различным видам военно-технических специальностей. Игры пройдут с 29 июля по 12 августа в России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане и Китае.
На сайте Минобороны РФ открыта аккредитация на игры для представителей СМИ, заявки будут приниматься до 27 июля.
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12.07.2017
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