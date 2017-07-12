Военные новости: Турция стремительно развивает индустрию военных беспилотников



Ударный беспилотник (БПЛА) Anka

Источник: https://forums.eagle.ru/ Ударный беспилотник (БПЛА) AnkaИсточник: https://forums.eagle.ru/

Военные новости, не попавшие на первые полосы

По заявлениям турецких военных, активное использование беспилотников Турцией с 2015 года приносит великолепные результаты. И аппетиты на дроны в вооруженных силах страны только растут. Ожидается, что со следующего года спрос на этот вид техники будет еще выше.

В конце июня этого года появились сообщения, что Турцией будет запущена новая программа по покупке дронов и открыт тендер только для турецких производителей беспилотных машин. В июне же в вооруженных силах Турции появился запрос на беспилотник вертикального взлета и посадки морского базирования.

Турция сегодня использует военные беспилотники в основном против Рабочей партии Курдистана на своих южных и юго-восточных границах, но турецкие дроны отличились и во время прошлогоднего осеннего вторжения Турции в Сирию.

Турецкая Daily Sabah рассказывала о применении турецкого беспилотника Bayraktar TB2 для наведения турецкой авиации на цели исламистов в Сирии. Дрон используется Турцией для разведки и наведения авиации еще с 2014 года, а с апреля 2016 года в Турции проходили тесты по запуску ракет турецкой же разработки с этой машины.

Турция активно работает над созданием своего собственного ударного беспилотника уже много лет. В дроне Bayraktar TB2 до 93% всех компонентов созданы в самой Турции, но в идеале Турция хотела бы иметь беспилотник полностью собранный из собственных комплектующих.

В планах стандартное применение на данной машине турецких ракет MAM-L от компании Rokestan с боеголовкой весом в 10 кг по удаленным на восемь километров целям, активное использование турецкого ударного беспилотника в военных действиях в регионе, а также экспортные поставки.

С сентября прошлого года первый оснащенный ракетами ударный дрон Bayraktar TB2 встал на боевое дежурство, а в марте этого года в вооруженные силы Турции были поставлены еще шесть машин Bayraktar TB2, две из которых были предназначены именно для нанесения воздушных ударов, а не для сугубо разведывательных миссий. Сегодня в арсенале Турции 18 машин Bayraktar TB2.

В августе прошлого года в ходе испытаний полностью вооруженный Bayraktar TB2 провел в воздухе 24 часа и 34 минуты, преодолел расстояние в 4 040 километров и набрал высоту в почти 5,5 километров. Это является рекордом для беспилотных машин Турции и по сей день. На сегодняшний день дроны Bayraktar TB2 Турции налетали уже 17 500 часов.

За осень 2016 года, по непроверенным данным, два дрона Bayraktar TB2 ракетными ударами с воздуха уничтожили до 70 курдских повстанцев на юго-востоке Турции, а также активно применялись по курдским подразделениям и исламистам в Сирии.

Беспилотник разработан и создан турецкой компанией Baykar Makin. Компания была открыта еще в 1984 году и занималась разработками в области автомобилестроения, пытаясь ускорить процессы локализации производства автомобилей в стране. С начала 2000-х компания по собственной инициативе принялась за исследования в беспилотной сфере и вскоре начала производить микро-дроны для вооруженных сил страны. В 2007 году разведывательный Bayraktar Micro UAV встал на вооружение, а в 2012 году даже были совершены его первые экспортные поставки в Катар.

За создание ударного варианта Bayraktar TB2 в компании принялись лишь в 2009 году, после того как США отказались продавать Турции ударные дроны.

У Израиля был взят в аренду беспилотник Heron и на его базе Турция обкатывала свои разработки.

Так или иначе, пусть и на основе израильских технологий, по сути Турции удалось в итоге создать собственный действующий ударный беспилотник за семь лет, что является неплохим достижением. В беспилотнике сегодня полностью турецкая электронная начинка, системы контроля, ракетная установка - ранее все это покупалось за рубежом.

Одна из причин форсирования создания своих компонентов - это информационная безопасность системы и невозможность зарубежных производителей как-либо влиять на работу машин, программного обеспечения установленных компонентов, не говоря уже о банальной зависимости от зарубежных поставок комплектующих.

Действующая же ракетная установка и ракеты были созданы и протестированы турецкими компаниями Baykar Makin и Rokestan всего за полтора года.

Недавно технический директор турецкой компании Baykar Makina Сельджук Байрактар заявил, что ударной машиной заинтересовались уже пять стран. Двумя из этих стран, по всей видимости, являются Азербайджан и Пакистан.

Любопытно, что после удачных тестов пусков ракет с Bayraktar TB2 в апреле прошлого года Сельджук Байрактар женился на младшей дочери президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. На свадьбе главного разработчика военных беспилотников присутствовало шесть тысяч гостей, в том числе премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, глава генштаба Хулуси Акар, бывший президент страны Абдулла Гюль и премьер-министр Пакистана Наваз Шариф. Дочь Эрдогана изучала политику и социологию в Университете Индианы в США и в Лондонской школе экономики. Сельджук Байрактар учился в Университете Пенсильвании и в Массачусетском технологическом институте (MIT) в США. Сегодня Сельджук Байрактар, которому еще нет и сорока лет, является одним из главных пропагандистов военного хайтека Турции и военных беспилотных систем.

Помимо Bayraktar TB2 в вооруженные силы Турции в этом году могут быть поставлены и первые ударные беспилотники ANKA-S от другой турецкой компании - Tusa Turkish Aerospace Industries (TAI). Речь идет о поставках десяти машин к концу 2018 года. Сообщалось, что ударный дрон данной модели прошел летные испытания в марте этого года. Таким образом у Турции будет две вида своих ударных дронов.

Турция по сути вошла в элитный клуб нескольких производителей собственных ударных дронов, где неоспоримую пальму первенства держат США, Израиль и Китай, а Иран, Индия, Пакистан и ЮАР скорее всего уже в ближайшее время смогут доказать на деле, а не только в отрывочных сообщениях в СМИ, эффективное и главное, постоянное, применение своих ударных машин в реальных действиях.

Илья Плеханов