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Бойцы спецподразделений нескольких российских силовых структур получили уникальные комплекты боевой экипировки

13.07.2017 ЦАМТО 739 0
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Night Cap 5.45 Design
Оголовье Night Cap 5.45 Design
Источник: Группа компаний "Кондор"

ЦАМТО, 12 июля. Бойцы спецподразделений нескольких российских силовых структур получили уникальные комплекты боевой экипировки. В комплект специальной экипировки (КСЭ) входят несколько слоев одежды, рассчитанной на самые сложные погодные условия, пишут "Известия".

Как отмечает газета, в КСЭ также входят пуленепробиваемые разгрузочные жилеты, рюкзаки, наколенники и еще несколько десятков единиц снаряжения и экипировки. Комплект разработан и выпускается компанией 5,45Design в рамках проекта ALLMulticam.

В настоящее время комплектами, аналогичными КСЭ, располагают только несколько элитных спецподразделений США, ФРГ и Великобритании. По словам экспертов, еще несколько лет назад в России были серьезные сложности с массовым выпуском качественной боевой одежды и экипировки. Но сейчас российские спецподразделения получают готовые комплекты, по некоторым параметрам превосходящие иностранные аналоги.

Как рассказали "Известиям" в компании 5,45Design, работы по созданию комплекта специальной экипировки, были начаты в 2014 году. В настоящее время испытания КСЭ завершены, комплект выпускается серийно и поставляется в ряд российских силовых ведомств. При этом бойцы спецподразделений уже активно используют КСЭ в своей служебно-боевой деятельности как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

"В состав комплекта входит несколько подсистем, – рассказал "Известиям" Иван Лобанов, ведущий специалист 5,45Design по разработке экипировки. – Первая – это боевая форма одежды. В нее входит несколько слоев, начиная с термобелья и заканчивая зимним костюмом. Вторая подсистема – это снаряжение. В его составе разгрузочный жилет с элементами бронезащиты, несколько вариантов рюкзаков, подсумков, а также защитный шлем. Также в КСЭ входят специальные маскировочные костюмы, наколенники, защитные очки, специальные маски, водозащитные гамаши и термоковрик. Как пишут "Известия", одежда КСЭ обеспечивает спецназовцам комфортное выполнение боевой задачи при температуре от +30 до –50 град. С. Боец может непрерывно двигаться, вести бой, лазить по горам и совершать другие активные действия. Также он без всяких проблем способен практически неподвижно находиться на морозе от нескольких часов до нескольких суток, к примеру, заняв место в засаде или заступив в охранение.

В зависимости от поставленной задачи боец просто надевает сочетание нескольких слоев одежды.
12.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Великобритания
Германия
Россия
США

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