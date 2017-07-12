Более 2 тыс. т грузов доставили в отдаленные гарнизоны ВВО во время северного завоза
|
|
Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 "Владимир Мономах" в пункте постоянного базирования Вилючинск на Камчатке.
Источник: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости
Воинские части, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне ВВО, получили горюче-смазочные материалы, продовольствие и вещи
ВЛАДИВОСТОК, 12 июля. /ТАСС/. Более 2 тыс. тонн имущества и различных грузов доставили в отдаленные гарнизоны Восточного военного округа (ВВО) в районах Крайнего Севера, Камчатском крае и островной зоне округа во время северного завоза, сообщает пресс-служба ВВО.
"В ходе северного завоза в воинские части ВВО, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа, всего доставлено более 2,3 тыс. тонн имущества и грузов различного назначения. В частности, около 2,1 тыс. тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ) доставлено на маяки в Японском и Охотском морях, около 16 тонн вещевого и 120 тонн инженерного имущества получили воинские части округа, дислоцированные на острове Сахалин", - говорится в сообщении.
Еще 79 тонн продовольствия доставили в Анадырь и пункты побережья Японского и Охотского морей. В пути находится более 1,9 тыс. тонн ГСМ, также силами сторонних организаций на острова Итуруп и Кунашир будет доставлено около 32 тонн вещевого и около 29 тонн автобронетанкового имущества.
Всего по плану северного завоза в отдаленные воинские части ВВО в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа будет завезено более 53 тыс. тонн имущества и грузов различного назначения, в том числе более 44 тыс. тонн будет доставлено силами сторонних организаций.
|
12.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.07.2017 Израильский концерн передаст Индии беспилотные технологии
13.07.2017 Два американских самолета P-8 Poseidon впервые прибыли на Украину
13.07.2017 Корабли Черноморского флота вышли в море в рамках проверки боеготовности
13.07.2017 США объявили о планах продажи ЗРК Patriot Румынии и ракет Hellfire Нидерландам
13.07.2017 Самарские мотострелки получили 30 "Патриотов", способных нести ракетные комплексы
13.07.2017 В Крыму началась проверка боеготовности Черноморского флота
13.07.2017 Компания Navantia приступила к строительству морских транспортов снабжения для ВМС Австралии
13.07.2017 Более 3,5 тыс. военных из 29 стран примут участие в АрМИ-2017