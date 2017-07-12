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Более 2 тыс. т грузов доставили в отдаленные гарнизоны ВВО во время северного завоза

13.07.2017 ТАСС 239 0
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Владимир Мономах
Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 "Владимир Мономах" в пункте постоянного базирования Вилючинск на Камчатке.
Источник: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости

Воинские части, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне ВВО, получили горюче-смазочные материалы, продовольствие и вещи

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля. /ТАСС/. Более 2 тыс. тонн имущества и различных грузов доставили в отдаленные гарнизоны Восточного военного округа (ВВО) в районах Крайнего Севера, Камчатском крае и островной зоне округа во время северного завоза, сообщает пресс-служба ВВО.

"В ходе северного завоза в воинские части ВВО, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа, всего доставлено более 2,3 тыс. тонн имущества и грузов различного назначения. В частности, около 2,1 тыс. тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ) доставлено на маяки в Японском и Охотском морях, около 16 тонн вещевого и 120 тонн инженерного имущества получили воинские части округа, дислоцированные на острове Сахалин", - говорится в сообщении.

Еще 79 тонн продовольствия доставили в Анадырь и пункты побережья Японского и Охотского морей. В пути находится более 1,9 тыс. тонн ГСМ, также силами сторонних организаций на острова Итуруп и Кунашир будет доставлено около 32 тонн вещевого и около 29 тонн автобронетанкового имущества.

Всего по плану северного завоза в отдаленные воинские части ВВО в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа будет завезено более 53 тыс. тонн имущества и грузов различного назначения, в том числе более 44 тыс. тонн будет доставлено силами сторонних организаций.
12.07.2017
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принадлежат ТАСС
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Страны
Япония
Компании
Минoбороны РФ

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