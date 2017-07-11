Военное представительство на Улан-Удэнском авиазаводе приняло партию арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА



Вертолет Ми-8АМТШ-ВА

Источник: © ТАСС Вертолет Ми-8АМТШ-ВАИсточник: © ТАСС

ЦАМТО, 11 июля. Специалисты 350-го военного представительства Минобороны России на Улан-Удэнском авиационном заводе завершили техническую приемку вертолетов Ми-8АМТШ-ВА в арктическом исполнении в рамках выполнения Государственного оборонного заказа.

Вертолеты выдержали все виды испытаний, предусмотренные контрактом и технической документацией, приняты военным представительством и инженерно-техническим составом Воздушно-космических сил и готовы к отправке к месту базирования.

"Арктический" вертолет был создан с учетом требований военного ведомства для эксплуатации в регионах Крайнего Севера при температурах до -60 град. С. Дальность полета вертолета с установленными дополнительными топливными баками составляет более 1,4 тыс. км.

Справочно:

Вертолет Ми-8АМТШ-ВА оснащен отечественными двигателями и усиленной трансмиссией, системой обогрева салона и кабины, дублирующими системами навигации, позволяющими пилотировать машину в условиях малоориентирной местности, а также системами жизнеобеспечения личного состава и членов экипажа в условиях длительного автономного базирования, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.